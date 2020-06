Kolejna edycja programu pomocy żywnościowej dla potrzebujących w gminie Choroszcz

Warsztaty kulinarne i dietetyczne, warsztaty edukacji ekonomicznej, w tym jak nie marnować żywności towarzyszyły kolejnej – 6. transzy pomocy żywnościowej zorganizowanej przez Gminę Choroszcz osobom potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 Podprogram 2019. Ze względu na pandemię COVID-19, działania odbyły się nieco inaczej niż zwykle: z zachowaniem wyjątkowych obostrzeń higienicznych. Niemniej jednak przybywający po produkty mieszkańcy gminy Choroszcz mogli osobiście przekonać się jak pyszne dania w prosty sposób można przyrządzić z otrzymywanych surowców. Na talerzach królowały kotleciki z ryżem, marchewką i groszkiem, dip z jarmużu oraz warzywa w postaci mieszanych sałat z sosem winegret, a także ciasto – brownie z fasoli. W czasie warsztatów mieszkańcy mogli się przekonać, że do przygotowania tych pysznych dań wystarczą: wiedza, pomysłowość i chęci.

Tegoroczna pomoc żywnościowa

Od stycznia 2020 Gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszeniem „Chcę żyć”, a także Bankiem Żywności z Suwałk realizuje już 6. edycję nieodpłatnej pomocy żywnościowej oferowanej najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Choroszcz. Wsparcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, dotowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jak poinformował Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy, w poprzedniej – 5. edycji realizacji programu, gmina pomogło 181 rodzinom, co przełożyło się na realną pomoc 423 osobom. Dodaje, że w poprzednich transzach zostało przekazanych ponad 55 ton produktów spożywczych. Natomiast obecna transza to wsparcie dla 186 rodzin.

Pomoc w obecnej edycji realizowana jest w okresie XII 2019-VII 2020.

Kto może otrzymać pomoc?

Przypomnijmy, kto oraz w jakim zakresie mógł skorzystać z pomocy żywnościowej oferowanej przez Gminę Choroszcz w ramach Podprogramu 2019:

* OSOBY, KTÓRYM PRZYZNAWANA JEST POMOC są identyfikowane na podstawie kryterium dochodowego – na podstawie zasad obowiązujących w Podprogramie. W obecnej edycji kryterium dochodowe wynosi 1 402 zł – przypadających na osobę samotnie gospodarującą i 1 056 zł – na osobę w rodzinie (szczegóły dotyczące świadczeń włączonych do dochodu oraz wyłączonych z niego, zawiera dokumentacja projektu, z którą można zapoznać się w M-GOPS w Choroszczy).

* ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, które otrzymują osoby potrzebujące to ok. 50,5 kg na osobę, w tym m.in.: warzywa i owoce (np. groszek z marchewką, biała fasola, koncentrat pomidorowy, buraczki w postaci wiórek, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany); makaron jajeczny oraz kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana; artykuły mleczne (mleko UHT – 7 l, 2 kg sera podpuszczkowego dojrzewającego); artykuły mięsne (np. ok. 3 kg szynki drobiowej, ok. 2 kg szynki wieprzowej mielonej, pasztet wieprzowy, makrelę w oleju). Paczki żywnościowe uzupełniają też: cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym i herbatniki maślane.

Koronawirus nie zatrzymał gminy Choroszcz w pomaganiu: w warunkach panującej pandemii, wydawanie żywności odbywało się z zachowaniem obowiązujących zasad higieny – w rękawiczkach, maseczkach, ze stałym dezynfekowaniem przestrzeni. Obostrzenia te w równej mierze dotyczyły pracowników, jak i podopiecznych programu. A osobom, które po produkty nie mogły przybyć osobiście, pracownicy choroszczańskiego M-GOPS dostarczali je dowożąc do domu. Pomagali też podopieczni Stowarzyszenia „Purmia”, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Gmina Choroszcz pomoc żywnościową w ramach POPŻ 2014-2020 realizuje od początku uruchomienia wsparcia, czyli od 2014 roku. Inicjatorem podjęcia działań pomocowych był Robert Wardziński, Burmistrz Choroszczy.

