IV posiedzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

Podlaskie Forum Młodych Liderów zostało zaplanowane na czerwiec br.

Wydarzenie jest skierowane do młodzieży z województwa podlaskiego. Podczas dwóch dni warsztatów, prezentacji i spotkań uczestnicy będą m.in. nabywać umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Jednym z głównych punktów IV posiedzenia MSWP była zmiana Opiekuna sejmiku. Decyzją marszałka województwa, opiekę nad MSWP będzie pełnić Biuro Kultury. Osobą wspierającą działalność sejmiku młodzieżowego została Beata Zadykowicz, Zastępca Dyrektora Biura Kultury.

- Jestem pewna, że będzie nam się wspaniale pracowało - mówiła Beata Zadykowicz witając się z podopiecznymi – Z zawodu jestem nauczycielem, przez wiele lat pracowałam z młodzieżą i myślę, że to doświadczenie przyda się w naszej współpracy.

Dotychczas funkcję Opiekuna MSWP pełniła Katarzyna Ancipiuk, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

- To był wspaniały czas. Cieszę się, że Was poznałam, że mogliśmy razem działać – mówiła Katarzyna Ancipiuk – Mam też nadzieję, że nadal będziemy współpracować w sprawach organizacji pozarządowych.

Podczas obrad IV Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęto też m.in. temat wyjazdu do Sejmu RP.

Aneta Kursa