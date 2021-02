Konsultacje społeczne w sprawie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej

Wszelkie uwagi i opinie do projektu można zgłaszać za pośrednictwem formularza do konsultacji (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@bialystok.uw.gov.pl

Do pobrania:

Formularz do konsultacji

Projekt zmiany Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Podlaskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, zaakceptowany przez Wojewodę Podlaskiego w dniu 8 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.