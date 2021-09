Konsultacje nad programem współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”. To najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 13 września do 26 września br.

Wszelkie uwagi do programu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Dokument jest dostępny tutaj.

