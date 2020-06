OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY NA ZAKUPY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO!

UWAGA!!!

Opłata recyklingowa również za grubsze torby z tworzywa sztucznego

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego obowiązani są od dnia 1 września 2019 r. pobierać opłatę recyklingową od nabywców za każdą torbę z tworzywa sztucznego, oprócz tzw. „zrywek” oferowanych wyłącznie ze względów higienicznych (toreb o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów).

Stawka opłaty recyklingowej jest równa 0,20 zł za jedną sztukę dla toreb z tworzyw sztucznych.

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową byli obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r.

WAŻNE!

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Prowadzący jednostki handlu, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinien wypełnić Dział VI tab. 7 wniosku.

Tego rodzaju wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej!

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej). Przedsiębiorca posiadający więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego ma obowiązek prowadzić ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Informacje zawarte w tej ewidencji przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego te dane dotyczą.

Opłatę recyklingową za rok 2019 należało przekazać na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa do dnia 15 marca 2020 . Ponadto obowiązkiem Przedsiębiorcy prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, jest złożenie rocznego sprawozdania za rok 2019. Podmiot składa sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Opłata recyklingowa pobrana przez Przedsiębiorcę w 2020 roku i w latach następnych powinna być przekazywana Marszałkowi Województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale , w którym została pobrana. Sprawozdanie za rok 2020 należy złożyć w terminie do 15 marca 2021 roku.

Numer konta do wpłat:

Województwo Podlaskie

BOŚ S.A. I Oddział Białystok

Nr 07 1540 1216 2054 4405 2403 0011

Z podaniem na przelewie: nr NIP-u i dopiskiem „opłata recyklingowa za ... kwartał 2020 r. ”

Nie należy na rachunek Województwa Podlaskiego wpłacać podatku VAT od opłaty recyklingowej!

Adres strony internetowej rejestru BDO: https://bdo.mos.gov.pl/.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego :

85 66 54 192

85 66 54 195

Można również kontaktować się w zakresie pomocy merytorycznej oraz technicznej na INFOLINIĘ BDO:

22 34 04 050

Można także uzyskać pomoc w Ministerstwie Klimatu:



22 369 20 65