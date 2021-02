Nagroda dla Kanału Augustowskiego

Szósta edycja kongresu wodnego rozpoczęła się w poniedziałek (15.02), a zakończyła w czwartek (18.02). Zorganizowana została pod hasłem „Hydro-Environment Research and Engineering. No Frames, No Borders” (Badania i inżynieria hydro-środowiska. Bez ram, bez granic).

W kongresie wzięło udział online ponad 400 specjalistów z 53 państw. Organizatorami tegorocznego wydarzenia byli: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Instytut Geofizyki PAN. Kongresy IAHR są największymi europejskimi spotkaniami naukowców i inżynierów, zajmujących się tematyką wody.

Podczas tej edycji uczestnicy zajmowali się m.in.: problemami zmian klimatu, ekstremalnymi zjawiskami wodnymi, hydrauliką środowiskową, inżynierią hydrauliczną i naturalnymi zagrożeniami. Wśród panelistów byli reprezentanci międzyrządowego programu hydrologicznego UNESCO (The Intergovernmental Hydrological Programme) czy Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization).

W ramach kongresu, podczas sesji zamykającej, przyznane zostały dwie nagrody. Pierwsza – dla Kanału Augustowskiego została przekazana Arturowi Kosickiemu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego (którego reprezentowała Magdalena Sanczenko) oraz Mirosławowi Karolczukowi, burmistrzowi Augustowa. Drugą – dla Bulwarów Wiślanych otrzymała Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st. Warszawy.

Takie nagrody przyznawane są co roku dla lokalnych inwestycji, które posiadają infrastrukturę o trwałym i międzynarodowym znaczeniu.

- To dla nas duże wyróżnienie, nagroda przyznana przez światowej klasy specjalistów z zakresu środowiska i inżynierii wodnej. Chciałbym podkreślić, że chcemy rozwijać potencjał Kanału Augustowskiego – przekazał marszałek Artur Kosicki. – Jednym z projektów, które – jako województwo – zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy jest połączenie Pojezierza Mazurskiego z Augustowskim, właśnie przez Kanał Augustowski do rzeki Niemen i na Zalew Kuroński. Taka inwestycja rozwinęłaby turystykę wodną i polski przemysł jachtowy. Nastąpiłaby też poprawa stanu retencji wód – dodał marszałek.

W poprzednich latach podczas kongresów wodnych nagrodzone zostały m.in.: zbiornik Sayamaike w Japonii czy śluza w Lanaye w Belgii.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Archiwum UMWP