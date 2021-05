Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Edukacyjny „Klekotek” będzie jak nowy

Część funduszy przeznaczonych zostanie na poprawę warunków pracy parkowej ekipy oraz niezbędne modernizacje wokół budynku. Głównym zadaniem jest jednak gruntowne odnowienie ścieżki edukacyjnej „Klekotek” w otoczeniu siedziby ŁPKDN.

- Edukacja tu realizowana niewątpliwie budzi wrażliwość i kształtuje mądrych ludzi, którzy cenią i chronią przyrodę. Jestem pewien, że to zostanie w młodych ludziach na długo Dolina Narwi to leżąca w pobliżu sporego miasta oaza nienaruszonej przyrody, a jej tajemnice pomagają poznawać prawdziwi specjaliści. Moją rolą, jako wicemarszałka zajmującego się sprawami ochrony środowiska, jest dbanie, aby mieli warunki do realizowania tej pięknej misji - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.