Innowacje energetyczne w samorządach zostaną nagrodzone!

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. To kolejna już inicjatywa rzeszowskiego think tanku, czyli Instytutu Polityki Energetycznej (IPE) im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską.

Samorząd świecący przykładem

Celem jest wyłonienie i nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii.

– Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych – mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im Łukasiewicza. – Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi.

Kategorie:

Inwestycja Roku – transport i budownictwo,

Akcja Społeczna Roku – podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej,

Innowacja Roku – nowatorstwo energetyczne w skali samorządy.

Świadomi mieszkańcy

– W konkursie, poza inwestycjami, nagrodzone będą też działania na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej energetyki i ochrony środowiska wśród obywateli – mówi dr inż. Sławomir Stec, koordynator konkursu. – Chodzi np. o edukację czy zachęcanie mieszkańców do większej aktywności na rzecz przyspieszania modernizacji sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Kapituła konkursowa będzie składać się z doświadczonych ekspertów. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu.

***

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank, grupujący ekspertów zajmujących się energetyką.





źródło: IPE

oprac.: Anna Augustynowicz