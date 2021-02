1) Janina Osewska – członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, Worlds Academy od Art and Culture, a także honorowy członek Maison Naaman pour la Culture w Libanie. Łączy pracę artystyczną (fotografia) i twórczą (poezja) z animowaniem kultury. Za całokształt dokonań w dziedzinie literatury, a szczególnie za sukcesy międzynarodowe.

2) Fryderyk Nowicki - nauczyciel muzyki i dyrygent chóru szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w latach 1953-2004, założyciel Żeńskiej Orkiestry Dętej przy LO w Łapach. Za prowadzenie działalności artystycznej i pedagogicznej promującej szkołę i budowanie prestiżu i wysokiego poziomu kultury naszego środowiska w mieście, lokalnym środowisku, w kraju i na świecie.

3) Zespół Folklorystyczny „Narwianie” – jeden z najstarszych zespołów na Podlasiu działający nieprzerwanie od 65 lat, biorący udział w licznych festiwalach, koncertach, wydarzeniach. Za prezentowanie szerokiemu gronu odbiorców unikalnych zjawisk kultury i twórczości ludowej Podlasia oraz unikatowych zjawisk dawnego folkloru wiejskiego od 65 lat.

4) Justyna Godlewska-Kruczkowska - aktorka Teatru Dramatycznego Aleksandra Węgierki w Białymstoku od 1999 r. Za wieloletnią i owocną pracę artystyczną na deskach Teatru Dramatycznego, w którym wykreowała szereg wspaniałych ról dramatycznych, z których większość stanowią kreacje pierwszoplanowe.

5) Aleksander Naumow – światowej klasy polski uczony , znany społecznik „zasłużony dla Białostocczyzny”, autor ponad 200 publikacji w kraju i za granicą, członek wielu międzynarodowych komitetów, komisji i redakcji naukowych. Za całokształt działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury Podlasia w kraju i za granicą, pionier badań nad cerkiewnosłowiańską twórczością prawosławnych i greckokatolickich obywateli RP, za popularyzację piśmiennictwa starosłowiańskiego, będąc przy tym tłumaczem dawnych utworów literacko-liturgicznych na polski.

6) Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie, menadżer dbający o rozwój i prestiż zarządzanej instytucji, która jest ważnym ośrodkiem edukacji przyrodniczej, historycznej i muzycznej w regionie. Za 40 lat pracy zawodowej cechującej się charyzmą i zapałem do ratowania dziedzictwa, za tworzenie instytucji prężnej, o wielokierunkowej ofercie programowej, żywo reagującej na potrzeby środowiska.

7) Cezary Chwicewski – specjalista propagowania i marketingu kultury, kreator wiralowych treści, kurator artystyczny, filmowiec, mówca, entuzjasta muzyki. Twórca, strateg i dyrektor kreatywny festiwalu Up To Date. Za zainicjowanie oraz bycie managerem i pomysłodawcą akcji „Wyślij Pocztówkę do Babci”, a także bycie osobą odpowiedzialną za artystyczne formy wyrazu związane z całą akcją.





Uroczystość wręczenia nagród online odbyła się 2 grudnia 2020 roku.