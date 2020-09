Kierunek Wschód IV już we wrześniu!

- Festiwal „Kierunek Wschód" jest jednym z najważniejszych organizowanych przez nas wydarzeń artystycznych. Tegoroczna edycja to już czwarta okazja do spotkań białostockiej widowni z polskimi i zagranicznymi teatrami. Ze względu na trwający stan epidemii nie mogliśmy zaprosić zagranicznych zespołów, aby fizycznie zagościły na naszej scenie. Postanowiliśmy więc zmienić formułę festiwalu. W tym roku wydarzenie odbędzie się zarówno w tradycyjnej formie, jak i w wersji online – powiedziała Martyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru.

Pomimo trwającej epidemii, Teatrowi Dramatycznemu udało się zaprosić teatry, które zagrają na teatralnych scenach.

- W tym roku będziemy gościć w Białymstoku zespoły z Polski: z Tarnowa i Rzeszowa, które zaprezentują swoje najnowsze przedstawienia. Ponadto zachęcamy widzów do obejrzenia przedstawień z udziałem naszych lokalnych artystów. Mam nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach „Kierunek Wschód” będzie cieszył się zainteresowaniem widzów. Serdecznie zapraszamy na festiwalowe wydarzenia i spotkania z twórcami – powiedział Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatyczny.

24 września o godz. 18.00 Teatr PAPAHEMA zaprezentuje przedstawienie „Alicja po drugiej stronie lustra”. „Bracia Karamazow” to propozycja Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Spektakl będzie można obejrzeć 29 września o godz. 19:00. Dzień później (30 września o godz. 19:00) „Iwonę, księżniczkę Burgunda” zagrają aktorzy Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Na finał festiwalu - 2 października o godz. 19:00 wystąpią gospodarze. Aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zagrają przedstawienie „Samobójca”.

- Cieszy nas ogromnie obecność w repertuarze Festiwalu Kierunek Wschód! Bardzo nam miło, że współpraca z Teatrem Dramatycznym w Białymstoku, która zaczęła się 6 lat temu, wciąż układa się znakomicie. Dziękujemy za zaufanie - obiecujemy nie zawieść Was także i tym razem. „Alicja po drugiej stronie lustra”, którą stworzyliśmy we współpracy ze stołecznym Teatrem Polonia, jest dla nas spektaklem wyjątkowym - przede wszystkim dlatego, że jest okazją do spotkania z najmłodszymi widzami. Mamy nadzieję, że spektakl ucieszy zarówno tych młodych, jak i starszych widzów - w końcu proza Lewisa Carrolla jest niezwykle uniwersalna, a wypowiadane w finale spektaklu zdanie „Chcę być sobą, po prostu sobą!” dotyczy chyba każdego, bez względu na wiek – powiedział Mateusz Trzmiel z Teatru PAPAHEMA.

Za pośrednictwem strony internetowej dramatyczny.pl oraz kanałów w mediach społecznościowych Teatru na Facebooku oraz YouTube odbędą się emisje nagrań przedstawień z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy i Ukrainy. 20 września o godz. 17.00 – na początek festiwalu – odbędzie się emisja „Irańskiej konferencji” – wspólnego przedsięwzięcia białostockiego Teatru Dramatycznego oraz Narodowego Teatru Akademickiego im. Janki Kupały z Mińska. 21 września o godz. 19:00 teatr zaprasza na emisję nagrania spektaklu „Satysfakcja wg Kupca Weneckiego” Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie (Ukraina). 22 września także o godz. 19:00 będzie można obejrzeć przedstawienie „Trzech mężczyzn w krawatach i anioł Avto Varsimashvili - tragikomedię w jednym akcie (z nieprzewidywalnym zakończeniem)” Państwowego Teatru Dramatycznego Telavi im. Waży Pszavellego (Telawi, Gruzja). 23 września o godz. 19:00 odbędzie się emisja spektaklu „Ślub z wiatrem. Pieśń w jednym akcie” Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi. 26 września o godz. 17:00 zostanie zaprezentowane przedstawienie „Człowiek z Podolska” Teatru OKT z Wilna na Litwie. 28 września o godz. 19:00 widzowie będą mogli obejrzeć inscenizację sztuki „Dla Ryszarda III nie będzie miejsca” Narodowego Akademickiego Teatru im. Gabriela Sundukyana z Erywania w Armenii.

- Większość spektakli została zarejestrowana specjalnie na potrzeby naszego festiwalu. Festiwal „Kierunek Wschód” to przede wszystkim spotkania z widzami, dlatego w tym roku zapraszamy wszystkich także do Zmiany Klimatu, gdzie będą prezentowane wszystkie transmisje online spektakli. To właśnie tu zagości studio festiwalowe i stąd będziemy łączyć się z zagranicznymi artystami. Rozmowy poprowadzi Dorota Sokołowska – dziennikarka Polskiego Radia Białystok – powiedział Paweł Żuk, Kierownik Działu Sprzedaży i Organizacji Widowni.

Festiwal „Kierunek Wschód IV” finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Wejściówki na spektakle, które będą grane na scenach Teatru Dramatycznego dostępne będą w Kasie Teatru od wtorku (8 września) od godz. 14.00. Jedna osoba będzie mogła otrzymać dwie wejściówki na dany spektakl.

Festiwal „Kierunek Wschód III” odbywa się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Partnerami medialnymi wydarzenia są: Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Kurier Poranny, Poranny TV, Poranny.pl, Niebywałe Suwałki, BialystokOnline.pl, Wrota Podlasia oraz Podbiałostocki Kurier Sąsiedzki bia.24.

Harmonogram Festiwalu:

20 września, godz. 17.00 – „Irańska konferencja” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku / Narodowy Teatr Akademicki im. Janki Kupały w Mińsku (Polska/Białoruś) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

21 września, godz. 19:00 - „Satysfakcja wg Kupca Weneckiego” Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie (Ukraina) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

22 września, godz. 19:00 - „Trzech mężczyzn w krawatach i anioł Avto Varsimashvili - tragikomedia w jednym akcie (z nieprzewidywalnym zakończeniem)” Państwowy Teatr Dramatyczny Telavi im. Waży Pszaweli (Telawi, Gruzja) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

23 września, godz. 19:00 - „Ślub z wiatrem. Pieśń w jednym akcie” Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii (Mińsk, Białoruś) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

24 września, godz. 18:00 - „Alicja po drugiej stronie lustra” Teatr PAPAHEMA (Częstochowa, Polska) – Scena Duża

26 września, godz. 17:00 - „Człowiek z Podolska” Teatr OKT (Wilno, Litwa) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

28 września, godz. 19:00 - „Dla Ryszarda III nie będzie miejsca” Narodowy Akademicki Teatr im. Gabriela Sundukyana (Erywań, Armenia) - wydarzenie online / Zmiana Klimatu

29 września, godz. 19:00 - „Bracia Karamazow” Teatr im Ludwika Solskiego w Tarnowie (Polska) - Scena Kameralna

30 września, godz. 19:00 - „Iwona, księżniczka Burgunda” Teatr im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (Polska) – Scena Duża

2 października, godz. 19:00 - „Samobójca” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (Polska) - Scena Duża

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku