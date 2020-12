„Cicho… sza…” – wyjątkowa premiera na koniec roku

„Cicho… sza…” to najnowsza produkcja Teatru Dramatycznego. Przedstawienie skierowane jest przede wszystkim do dzieci ze spektrum autyzmu. Scenariusz powstał na podstawie baśni „O trzech siostrach i chorej matce” spisanej przez podlaskiego etnografa Zygmunta Glogera. Spektakl będzie więc dla młodych odbiorców okazją do spotkania z kulturą ludową Podlasia. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Adam Biernacki. Widzowie będą mogli obejrzeć premierę spektaklu online 27 grudnia br.