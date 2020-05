Zobacz online „Prawiek i inne czasy” w reż. Piotra Tomaszuka

Prawiek i inne czasy” to adaptacja książki Olgi Tokarczuk. Jej znakomita powieść zdobyła m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich i nominację do nagrody literackiej „Nike”. Spektakl jest dostępny do 15 maja.

link znajduje się tutaj

Prawiek jest miejscem, które leży w środku wszechświata. Gdyby przejść szybkim krokiem Prawiek z północy na południe, zabrałoby to godzinę. I tak samo ze wschodu na zachód. A jeśliby kto chciał obejść Prawiek naokoło, wolnym krokiem, przyglądając się wszystkiemu dokładnie i z namysłem – zajmie mu to cały dzień. Od rana do wieczora" – rozpoczyna się książka.

Reżyser w ślad za pisarką opowiada o dziejach dwóch rodzin – Niebieskich i Boskich – od czasów I wojny światowej do lat 80. XX wieku. Mimo wojen, procesów politycznych, czy przemian cywilizacyjnych, Tokarczuk skupia się na zwykłych losach poszczególnych bohaterów, których rytm życia wyznaczają ceremonie ślubów, chrzcin i pogrzebów. Z tych historii wyłania się zbiorowy portret polskiej prowincji w minionym stuleciu.

- Świat Olgi Tokarczuk jest kreowany słowem tak doskonale, że pozwala odbiorcy z zupełnych szczegółów i drobiazgów zbudować kompletną wizję rzeczywistości – mówił Piotr Tomaszuk.

Opowieść stanowi pomieszanie realizmu, historii, mitu, fantastyki i magii.

Współautorem pierwszej ekranowej adaptacji powieści jest Sebastian Majewski, związany z wysoko cenionym przez pisarkę teatrem „Wierszalin".

źródło: ninateka.pl

oprac. Aneta Kursa