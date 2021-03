Wierszalińskie „Dziady” laureatem I Festiwalu Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsamość”

"Dziady - Noc Pierwsza" to inscenizacja dramatu Adama Mickiewicza, zrealizowana na podstawie "Dziadów cz. IV" z elementami "Dziadów cz. II". Premiera spektaklu miała miejsce w październiku 2016 roku. Przedstawienie w reżyserii Piotra Tomaszuka zrywa z dotychczasową tradycją inscenizacyjną, która zwykle eliminowała z inscenizacji czwartą część "Dziadów" jako najmniej interesującą, tematycznie wręcz banalną, bo w liryczny sposób opisującą jedynie miłosny dramat Gustawa. Tymczasem Ksiądz - kapłan kościoła unickiego - okazuje się równie ważnym bohaterem dramatu. "Dziady" to psychologiczny, emocjonujący pojedynek dwóch bohaterów, zrealizowany w ibsenowskiej konwencji odsłaniania prawdy o przeszłości obu tych postaci.

W 2017 r. w oparciu o „Dziadów cz. III” Piotr Tomaszuk zrealizował przedstawienie „Dziady - Noc Druga”.

"Przeczytać Mickiewicza - to jedno. Zrozumieć Mickiewicza - to drugie. Ale usłyszeć Mickiewicza, to coś jeszcze zupełnie innego.

Osobiście, po dwóch latach spędzonych na pracy nad "Dziadami", mam wrażenie, że są one wielką partyturą. Ta muzyka ukryta jest w słowach, to requieum dedykowane męczennikom "narodowej sprawy" - pisał Piotr Tomaszuk po premierze w 2017 roku.