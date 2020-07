Wicepremier Piotr Gliński w Supraślu. Odwiedził m.in. Teatr Wierszalin

Wierszalin to zespół teatralny założony w 1991 r. przez reżysera Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim artystów. Wysoko ceniony w świecie teatru na całym świecie. Grane przez niego spektakle cechuje i wyróżnia prostota, muzyka i śpiew, drewniane rzeźby, figury i maski, które współistnieją z żywymi aktorami.

- Chciałbym w sposób formalny i uroczysty powitać Pana w naszej kolejnej, wspólnej, instytucji, tym razem w Teatrze Wierszalin – powiedział na rozpoczęcie Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki. – Zna Pan specyfikę naszego regionu, a jej różnorodność widoczna jest także w twórczości naszej słynnej instytucji kulturalnej z Supraśla – kontynuował. Podziękował, iż prof. Gliński jest ambasadorem regionalnej kultury w polskim rządzie.

Wicepremier i minister kultury, Piotr Gliński, przypomniał, że tylko w czasie ostatnich pięciu lat w województwie podlaskim zrealizowanych zostało dzięki wsparciu ministerstwa kultury ponad 600 projektów o łącznej wartości 135 mln zł. – To nasza wspólna sprawa – mówił.

Z kolei dyrektor Piotr Tomaszuk podkreślał mocno, że Wierszalin jest przykładem absolutnej synergii i dobrej współpracy pomiędzy ministerstwem kultury a samorządem. - Oby takiej synergii było jak najdłużej – powtarzał kilkukrotnie.

W Supraślu wicepremier Gliński obejrzał w Domu Ludowym film o historii Supraśla, a następnie przeszedł się ulicą 3 Maja i zwiedzanie zakończył w Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera.

Klucze do bram Supraśla

W czasie krótkiej uroczystości w Domu Ludowym burmistrz Supraśla zaskoczył gości miłą niespodzianką. Przekazał m.in. marszałkowi Arturowi Kosickiemu symboliczne klucze do bram miasta. Wręczane są one przez burmistrza dla osób najbardziej zasłużonych dla Supraśla i rozwoju uzdrowiska. Są kopią kluczy do najstarszej świątyni Supraśla czyli Cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Oprócz marszałka klucze otrzymali także minister edukacji Dariusz Piontkowski oraz supraślanin Janusz Fidziukiewicz, który po powrocie z emigracji krzewi kulturę prowadząc chór, orkiestrę oraz zespoły muzyczne w instytucjach kulturalnych Supraśla.

Teatr Wierszalin jest trzykrotnym laureatem prestiżowej nagrody Fringe First przyznawanej na światowym festiwalu teatralnym w Edynburgu. W 1994 otrzymał z rąk Ministra Spraw Zagranicznych R.P. dyplom uznania za wybitne zasługi dla kultury polskiej na świecie, a w 1998 r. Nagrodę Krytyków Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (I T I) w uznaniu wartości wnoszonych do teatru światowego.

Gościł na scenach Tokio, Chicago, Toronto, Londynu, Sydney, na Wystawie Światowej EXPO 2000 w Hanoverzel; wielokrotnie występował także w Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Odniósł także spektakularny sukces występując w 2005 r. na scenie nowojorskiego Teatru LA MAMA.

Od 2006 roku funkcjonuje jako Instytucja Artystyczna Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Małgorzata Sawicka, Marcin Nawrocki

fot. Małgorzata Sawicka