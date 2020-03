Marszałek wręczył stypendia ludziom kultury

Stypendia artystyczne przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego to swego rodzaju sprawowania mecenatu przez samorząd nad twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

W tegorocznym budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 136 tys. zł. Przyznano siedem stypendiów półrocznych (po 6 tys. zł) i dziewięć rocznych (po 11 tys. zł).

- To wielka radość i zaszczyt móc wspierać ludzi, którzy realizując swoje pasje przykładają się do rozwoju kultury w naszym regionie – mówił marszałek Kosicki gratulując stypendystom – Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą zrealizować Wasze projekty.

Marszałek podkreślił, że choć nazwa dofinansowania brzmi „stypendia marszałka”, to są one przyznawane dzięki całemu zarządowi i sejmikowi województwa.



Wśród tegorocznych projektów stypendialnych są m.in. wydawnictwa muzyczne, filmowe, a także projekty edukacyjne. Znalazły się tam też opracowania historyczne dotyczące małych ojczyzn ich autorów – jak choćby ten realizowany przez Zbigniewa Klimaszewskiego „ Bojarskie wspomnienia”.

Interesująco zapowiada się film „Podlaska noc 2.0” który, realizuje Szczepan Skibicki. I jak tytuł na to wskazuje bohaterem filmu będzie podlaska noc.

Dzięki etiudzie filmowej „Miasteczko me” uroki przedwojennego Białegostoku chce nam ukazać Martyna Faustyna Zaniewska. Znajdzie się tam też piosenka w jej wykonaniu "Białystok – main shtetele”, którą przed wojną śpiewał Benzion Witler, a napisali ją Abraham Szewach i Jeremias Ciganeri.

Wśród tegorocznych stypendystów – ku wielkiej radości wicemarszałka Marka Olbrysia – znalazły się osoby z powiatu łomżyńskiego.

- Jestem dumny, że twórcy z Ziemi Łomżyńskiej zostali docenieni, czekaliśmy na to długo i dzisiaj mamy powód do wielkiej radości – mówił Marek Olbryś.

Specjalne gratulacje stypendystom z powiatu łomżyńskiego złożyła wicestarosta Maria Dziekońska.



Gala stypendialna odbyła się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Oprócz laureatów i ich rodzin uczestniczyli w niej m.in.dyrektor Biura Kultury UMWP Agata Puchalska, dyrektor Teatru Dramatycznego w Białymstoku Piotr Półtorak, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras i gospodarz miejsca - dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski.

Galę prowadził aktor Teatru Dramatycznego Piotr Szekowski, który od czasu do czasu w duecie z Agnieszką Możejko - Szekowską raczył gości piosenkami z Kabaretu Starszych Panów, repertuaru Zbigniewa Wodeckiego czy Tadeusza Olszy.

Akompaniował im znakomity Marcin Nagnajewicz.



A oto stypendyści marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej roku 2020!

Stypendia półroczne otrzymali:

Malwina Marciniak – realizacja projektu związanego z promocją muzyki Leopolda Godowskiego – kompozytora związanego z Białymstokiem na Festiwalu Muzycznym w Casalmaggiore, Białystok

2. Marcin Kosakowski - realizacja projektu prezentującego estetykę i dziedzictwo kulturowe Podlasia ,a w szczególności zaprezentowanie motywów z tkaniny dwuosnowowej przez stworzenie krótkiej animacji, Wysokie Mazowieckie

3. Wiktor Szczygieł - realizacja programu SUB Dieriewo – realizacja autorskiej płyty Projektu swada łączącej podlaski folk z muzyka świata”, Białystok Żaklina Olchowik – nagranie demo materiału muzycznego do umuzykalniania niemowląt i małych dzieci, Łomża

5. Bogusław Florian Skok – realizacja projektu: „Setna rocznica powołania Parafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej”, Białystok

6. Anna Zarzecka – realizacja zdania: „Opracowanie do opublikowania i popularyzacji na stronie internetowej www.name.lomza.pl . Katalogu źródeł pisanych historycznej ziemi łomżyńskiej i wiskiej ( od XIX do początków XX wieku” Łomża

7. Jan Szewczyk – realizacja projektu; „Puszcza drewnem malowana – obrazy wykonane w technice intarsji fornirowej” Białystok





Stypendia roczne otrzymali:

Jakub Dobrzyński – realizacja programu „Księga Cudów z lat 1673-1785 w Parafii Płonka Kościelna” Poświętne

2. Małgorzata Kiełkucka – realizacja projektu „Wątek na osnowie – cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa wielonicielnicowego dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową”, Białystok

3. Zbigniew Tomasz Klimaszewski - napisanie książki „Bojarskie wspomnienia”, Białystok

4. Aneta Popławska – realizacja programu :”Tradycyjne techniki tkackie w modzie współczesnej”

5. Szczepan Skibicki – realizacja projektu filmowego „Podlaska noc 2.0”, Białystok

6. Marek Szyszko – stworzenie ścieżki edukacyjnej „Pracownia zabawek Ludowych”, Chwaszczewo k. Sidry

7. Martyna Faustyna Zaniewska - nagranie piosenki i stworzenie etiudy filmowej pod nazwa „Miasteczko”, Białystok

8. Natalia Sakowicz – realizacja projektu teatralnego pod roboczym tytułem „Cin cin”, Białystok

9. Agnieszka Żemek-Pawczyńska – realizacja i stworzenie programu „Derwid na nowo – muzyczne podróże z Witoldem Lutosławskim, opracowanie piosenek i stworzenie materiału koncertowego, nagranie płyty”, Łomża

Grzegorz Sekmistrz - Agnieszka Żemek-Pawczyńska – realizacja i stworzenie programu „Derwid na nowo – muzyczne podróże z Witoldem Lutosławskim, opracowanie piosenek i stworzenie materiału koncertowego, nagranie płyty” Łomża



Aneta Kursa