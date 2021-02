Marszałek wręczył stypendia artystyczne na 2021 rok

- Serdecznie państwu gratuluję uzyskania stypendiów, ale przede wszystkim, w imieniu własnym i zarządu województwa, pragnę podziękować. To, co robicie, zasługuje na największe uznanie. Wasza praca, pasja rozwija i promuje nasz region. A ja zawsze podkreślam, że kultura, obok sportu, jest najlepszą promocją - mówił Artur Kosicki, otwierając galę. - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych jest dla obecnego zarządu województwa sprawą wielkiej wagi. Chcemy, aby z roku na rok tych stypendiów było coraz więcej i żeby były coraz wyższe. Ubiegły rok był bardzo ciężki, ale cały czas dbamy o to, aby zakres i obszar tego wsparcia był coraz większy – dodał marszałek.

Stypendia półroczne przyznano ośmiu osobom. Każda z nich otrzyma po 7 tys. zł wsparcia na realizację swoich projektów. Natomiast po 10 tys. zł otrzymają laureaci stypendiów rocznych. Łącznie na stypendia dla osób dorosłych uzdolnionych artystycznie Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 206 tys. zł.

Filmy, katalogi, biżuteria

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Dominik Sołowiej – dziennikarz, publicysta, reporter od wielu lat współpracujący z podlaskimi instytucjami kultury. Pieniądze pomogą mu zrealizować projekt „Krajobraz Podlasia: 12 filmów o 12 miejscowościach województwa podlaskiego”.

- Jestem szczęśliwy i dumny, że mój projekt otrzymał stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego – mówił Dominik Sołowiej. - Dzięki stypendium przygotuję 12 filmów promocyjnych, poświęconych 12 miejscowościom województwa podlaskiego. Chciałbym dzięki nim pokazać wyjątkowość naszego regionu oraz wyjątkowość mieszkańców, dzięki którym Podlaskie jest przestrzenią niezwykłą. Można tu żyć, pracować, rozwijać pasje i odpoczywać od zgiełku miasta. Mam nadzieję, że moje działania filmowo-promocyjne sprawią, że Podlaskie stanie się jeszcze bardziej popularne, także poza granicami województwa – podkreślał.

Stypendium roczne otrzymał też m.in. Kamil Leszczyński. Dzięki wsparciu zrealizuje dość unikatowe przedsięwzięcie. Autor zamierza stworzyć i opracować katalog nazwisk historycznych mieszkańców Ciechanowca – miejscowości, z której sam pochodzi.

- Ten katalog stanie się później częścią słownika, który będzie wydany w formie drukowanej – mówił stypendysta.

Wśród docenionych przez marszałka artystów znalazła się też Jolanta Polowczyk, która projektuje biżuterię. W ramach stypendium stworzy kolekcję inspirowaną podlaskimi motywami.

- To projekt, który będzie łączył dawny haft podlaski i dzisiejszą sztukę biżuteryjną. Chcę zaprojektować i stworzyć kolekcję biżuterii, która stanie się dzisiejszym wydaniem tamtejszych wzorów – informowała Jolanta Polowczyk.

Spotkanie miało, z oczywistych względów, nieco skromniejszy charakter niż zazwyczaj, ale dzięki zniesieniu części ograniczeń spowodowanych pandemią, wręczenie certyfikatów mogło odbyć się z udziałem laureatów.

***

A oto wszyscy laureaci:



STYPENDYŚCI PÓŁROCZNI:

TOMASZ BRAŃSKI- białostocki rysownik, karykaturzysta. Tworzy portrety historycznych i współczesnych osobistości, zasłużonych dla rozwoju społecznego i ekonomicznego Białegostoku i Województwa Podlaskiego, ponadto portretuje osoby fizyczne.

Program stypendialny: „Nora Ney i Stare Kino w przedwojennym Białymstoku” – historyczna i artystyczna wizualizacja dorobku przedwojennego kina Białegostoku i regionu oraz czołowej w tym okresie postaci – Nory Ney.



CEZARY CHWICEWSKI - wielopłaszczyznowy twórca, marketingowiec, reżyser, offowy wodzirej. Wielokrotnie nagradzany za działalność kreatywną.

Program stypendialny: „Muzyka Podlasia – synergia nowoczesności i tradycji” – stworzenie cyfrowej antologii podlaskiej muzyki w postaci słuchowiska.

ANNA DOMALEWSKA - aktorka etatowa w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Współzałożycielka nieformalnej grupy teatralnej Teatr Rudzi.

Program stypendialny: „Pszczoły – czytanie performatywne oraz program edukacyjny dla dzieci”.



KATARZYNA DOMALEWSKA - pracuje w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Ponadto użycza głosu lektorsko i dubbinguje.

Program stypendialny: „Moi poeci – kompozycja muzyki do wierszy poetów polskich”.



JOANNA JANUSZKIEWICZ - pedagog, kulturoznawca. Od roku 2020 tworzy program kulinarny „Gotuj z Historią”.

Program stypendialny: „Branicki od kuchni” – przygotowanie 4 odcinków programu historyczno-kulinarnego.



RADOSŁAW KOPER - Muzyk orkiestrowy (pierwszy głos) opery i Filharmonii Podlaskiej. Członek białostockich zespołów kameralnych.

Program stypendialny: Klasyka odkrywana na nowo – autorskie opracowanie i prezentacja „Pieśni kurpiowskich” Karola Szymanowskiego.



KAZIMIERZ PAWCZYŃSKI - kierownik, choreograf, konsultant Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” w Regionalnym Ośrodku kultury w Łomży.

Program stypendialny: „Taniec polski” – praca badawczo-doświadczalna nad genezą. Publikacja wyników doświadczeń.



MONIKA STPICZYŃSKA - artystka wizualna, poruszająca się w różnych dziedzinach sztuki. Zajmuje się fotografią, kolażem artystycznym, reżyseruje filmy.

Program stypendialny: „Zlepki – album kolaży artystycznych”.



STYPENDYŚCI ROCZNI:



JOANNA BRZOZKO - pasjonatka malarstwa. Maluje pejzaże i kulturę romską dla siebie i rodziny.

Program stypendialny: „Kultura romska w malarstwie Joanny Brzozko” – wystawa 20 prac malarskich o tematyce romskiej.



JERZY CHMIELEWSKI - od 30 lat redaktor naczelny miesięcznika Czasopis. Zredagował wiele tytułów książkowych, poświęconych literaturze, historii i folklorowi z polsko-białoruskiego pogranicza na Podlasiu.

Program stypendialny: „Latopis Ostrowia Wielkiego i ziemi kryńskiej” – powstanie unikatowej monografii obejmującej kilkusetletnie dzieje osady Ostrów oraz ważne wydarzenia historyczne i zjawiska społeczne w okolicy, na ziemi kryńskiej.

MAREK CICHUCKI - pracował w licznych teatrach dramatycznych w Polsce i za granicą, od 2017 w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W swoim życiorysie posiada także obszerną pracę pedagogiczną i popularyzatorską.

Program stypendialny: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie?” – cykl warsztatów filmowo-multimedialnych dla dzieci i młodzieży województwa podlaskiego.

JAN GODLEWSKI – autor licznych wystaw w Polsce w latach 2008-2018. Laureat wielu konkursów.

Program stypendialny: Zakres. Zaprojektowanie i wykonanie szeregu innowacyjnych sprzętów, które ułatwią codzienne życie osobom w podeszłym wieku.



KAMIL LESZCZYŃSKI - Dyrektor Biura Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Współrealizator warsztatów genealogicznych z cyklu „Skąd nasz ród” oraz zajęć edukacyjnych dla młodzieży o tematyce historycznej.

Program stypendialny: Opracowanie Katalogu nazwisk mieszkańców parafii Ciechanowiec. Część I (wiek XVII).



ROBERT MARAT - prowadzi klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Łodzi, od 15 lat jest nauczycielem Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, występuje z orkiestrami symfonicznymi jako solista, z recitalami pianistycznymi, jako kameralista często towarzyszy śpiewakom.

Program stypendialny: Nagranie płyty i materiałów video z muzyką kompozytorów polskich do poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera wraz z koncertem promocyjnym.



MAŁGORZATA TROJANOWSKA - Laureatka wielu konkursów wokalnych. Współpracuje ze znakomitymi dyrygentami i zespołami filharmonicznymi. Ponadto gości na wielu festiwalach muzycznych w regionie i w Polsce.

Program stypendialny: we współpracy z Panem Robertem Marat - Nagranie płyty i materiałów video z muzyką kompozytorów polskich do poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera wraz z koncertem promocyjnym.

PIOTR OSTROWSKI - Założyciel zespołu wokalno-instrumentalnego „Harmonica” przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach, prowadzi również grupę dzieci i młodzieży, które przygotowuje do dalszej przygody z muzyką. Od wielu lat prowadzi współpracę z Chórem Uniwersytetu w Białymstoku oraz prowadzi działalność jako nauczyciel gry na gitarach: klasycznej, akustycznej i elektrycznej.

Program stypendialny: „Standardy rozrywkowe na gitarę klasyczną”. Opracowanie utworów na gitarę solową bądź duet gitarowy. Efektem będzie koncert w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach.

JOLANTA POLOWCZYK - pasjonuje się rękodziełem i inną twórczością przekazywaną z pokolenia na pokolenie, a także muzyką i śpiewem. W 2019 roku otworzyła własną działalność gospodarczą i autorską pracownię biżuterii handmade w Sokołach pod marką SROKA PROJEKT. Pod marką kryją się unikatowe, ręcznie wykonywane dodatki dla kobiet, które są oryginalne, eleganckie, niecodzienne.

Program stypendialny: „Podlaskie motywy w biżuterii” – elegancka kolekcja biżuterii inspirowanej dawnymi, podlaskimi, haftowanymi motywami ludowymi.

JERZY RAJECKI - prowadzi fanpage fotografii pn. „Klimaty Podlasia”, wydawca albumu „Klimaty Podlasia” w roku 2020. Współpracował przy archiwizacji rękodzieła przy programie „Historia utkana z nici” oraz współpracuje z czasopismem turystycznym „Lovetravelpoland”.

Program stypendialny: „Wielokulturowość Podlasia” – album fotograficzny składający się z 200 fotografii ukazujących specyfikę naszego regionu.

SZCZEPAN SKIBICKI - Członek grupy „Go-Podlasie”. Fotografuje od 1996 roku, filmuje od 2012 r. Zawodowo starszy specjalista do spraw grafiki i filmów w Muzeum Wojska w Białymstoku. Laureat wielu festiwali i konkursów krajowych i międzynarodowych.

Program stypendialny: Noc zaduszna. Projekt filmowy realizowany w technice timelapse przez ostatnie sześć lat na różnych cmentarzach w Białymstoku, Supraślu, Wasilkowie oraz innych miejscowościach w Podlaskiem.



DOMINIK SOŁOWIEJ - dziennikarz, publicysta, reporter i specjalista ds. marketingu i promocji. Na co dzień prowadzi Agencję Reklamową Studio DS. Info w Białymstoku. Od wielu lat w Książnicy Podlaskiej prowadzi spotkania poświęcone kulturze. Jako filmowiec i wykładowca współpracuje z białostockimi i podlaskimi stowarzyszeniami i instytucjami kultury.

Program stypendialny: Krajobraz Podlasia: 12 filmów o 12 miejscowościach województwa podlaskiego. Filmy będą miały reporterski charakter, tzn. będą zrealizowane dynamicznie, z ciekawym, niebanalnym montażem.

BARTOSZ TRYZNA - operator kamery i montażysta w TVP Białystok. Ponadto współpracuje z licznymi organizacjami społecznymi jako reżyser filmów dokumentalnych i promocyjnych. Realizuje we własnym zakresie filmy dokumentalne i fabularne. Pisze scenariusze i reportaże.

Program stypendialny: „Moja ciocia Wiedźma” – krótkometrażowy film oparty na wspomnieniach kobiety, której ciocia zajmowała się, jako pierwsza w regionie, walką o prawa kobiet na Podlasiu.

EWA MARIA WOLSKA - reżyserka, lalkarka. Założycielka Teatru FRAKTAL, realizującego niezależne, eksperymentalne projekty, eksplorujące poetycki potencjał teatru lalkowego i plastycznego. Zajmuje się tworzeniem scenografii i lalek oraz interesuje się filmem animowanym.

Program stypendialny: „PuppetTears” – stworzenie filmu animowanego poświęconego tematowi łez i płaczu, rozumianych jako najszczerszy wyraz naszych emocji: radości, żalu i smutku. Film będzie trwał ok. 10 minut.



CELINA ZUBRYCKA - nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej od 24 lat, od trzech lat również bibliotekarz i nauczyciel wspomagający. Pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka bajek terapeutycznych, które są publikowane regularnie w Internecie.

Program stypendialny: „Bajki terapeutyczne o wartościach” – bajki terapeutyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat.



Warto dodać, że stypendia artystyczne przyznano też 150 dzieciom. Tu pula wyniosła 450 tys. złotych.

Łącznie na stypendia artystyczne na 2021 r. dla uzdolnionych dzieci i dorosłych Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył 656 tys. złotych. Pisaliśmy o tym tutaj.



tekst: Aneta Kursa

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Mateusz Duchnowski