Wirtualna scena OiFP zaprasza

Koncert, który poprowadzi Monika Wolińska rozpocznie "Adagietto z Raju utraconego" Krzysztofa Pendereckiego. Utwór na motywach poematu Johna Miltona kompozytor napisał z okazji 200. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych. A obecnie to my wspomnimy kompozytora na okoliczność pierwszej rocznicy śmierci, która przypadała 29 marca.

Twórczość Wolfganga Amadeusza Mozarta oszałamia i onieśmiela z uwagi na jej bogactwo i nieskazitelność formy, dlatego po raz kolejny sięgamy do repertuaru kompozytora. Koncert fortepianowy d-moll nr 20 KV 466 to jeden z ukochanych utworów publiczności na całym świecie. Porywająca dramaturgia partytury sprawiła, że zwłaszcza w epoce romantyzmu chętnie utwór wykonywano.

Podczas piątkowego koncertu swoją interpretację partii solowej przedstawi nam Paweł Kowalski.

III Symfonia a-moll op. 56 Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego jest kontynuacją szkockiej sagi w naszym repertuarze. Niedawno mieliśmy przyjemność wysłuchać uwertury „Hebrydy”, której powstanie zainspirowały krajobrazy podziwiane przez kompozytora podczas jego wędrówki po Szkocji. Mendelssohn pisał, że to był czas, gdy naprawdę był szczęśliwy. Jeśli Symfonia nazywana „Szkocką” rzeczywiście zrodziła się w tamtej podróży, czy zatem trzeba lepszych rekomendacji do jej wysłuchania? Szkocja to także miejsce, gdzie wiele lat spędził Maestro Jerzy Maksymiuk prowadząc BBC Scottish Symphony Orchestra w Glasgow. Dokładnie 9 kwietnia będziemy świętować 85. urodziny słynnego Białostoczanina.

Koncert symfoniczny rozpocznie się o 19.00 na kanale Youtube Opery i Filharmonii Podlaskiej: https://www.youtube.com/user/oifp

Artyści:

Orkiestra OiFP

Monika Wolińska – dyrygent

Paweł Kowalski – fortepian

Program:

Penderecki – Adagietto z Raju utraconego

A. Mozart – Koncert fortepianowy d-moll nr 20 KV 466

Mendelsohn-Bartholdy – III Symfonia a-moll „Szkocka” op. 56

źródło: OiFP

oprac. Aneta Kursa