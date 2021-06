Weekend z Operą i Filharmonią Podlaską

W piątek w sali koncertowej przy ul. Podleśnej zabrzmią najpiękniejsze pieśni i arie operowe Stanisława Moniuszki w aranżacjach Włodka Pawlika – jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu. Nowoczesne, jazzowe wersje utworów ojca polskiej opery wykonają: Włodek Pawlik Trio i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka.

Moniuszko Jazz Symphonic Project - koncert

18 czerwca, sala koncertowa, ul. Podleśna 2

Początek o 19.00.

Wykonawcy:

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Włodek Pawlik Trio

Program:

Utwory Stanisława Moniuszki w opracowaniu Włodka Pawlika

„Prząśniczka”

„Szumią jodły na gór szczycie…” – aria Jontka z opery „Halka”

„Ten zegar stary” – aria Skołuby z opery „Straszny dwór”

„Znasz-li ten kraj”

„Gdyby rannym słonkiem..” – aria Halki z opery „Halka”

Pieśń wieczorna „Po nocnej rosie...”

„Kum i kuma”

„Matko już nie ma cię”

Motyw z kurantem z opery „Straszny dwór”

Koszt biletów: 25-50 zł

Lata 20. - koncert

Lata dwudzieste XX i XXI wieku w muzyce rozrywkowej to kolejna propozycja na czerwiec w amfiteatrze OiFP.

Ten niecodzienny pomysł na zestawienie repertuaru współczesnego z tym sprzed 100 lat pozwoli przenieść się w bardziej optymistyczny, roztańczony świat pięknych melodii, wspaniałej atmosfery i szampańskiej zabawy.

Już 19 czerwca wystąpi Big Band, Orkiestra Smyczkowa i soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem muzycznym Andrzeja Makala i z towarzyszeniem tancerzy, według koncepcji i reżyserii Emilii Jarosz.

19 czerwca, amfiteatr, ul. Odeska 1

Wykonawcy:

Big Band i Orkiestra Smyczkowa Opery i Filharmonii Podlaskiej

Andrzej Makal - kierownictwo muzyczne

Soliści:

Dorota Białkowska

Monika Ziółkowska

Bartłomiej Łochnicki

Maciej Nerkowski

Rafał Supiński

Tancerze:

Hanna Mocarska

Ewelina Kruk

Arkadiusz Jarosz

Łukasz Józefowicz

Program:

A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) z filmu „Wielki Gatsby” – muz. C. Armstrong, sł. R. Harrison

Światłocienie – muz./sł. – K. Ochman, A. Wiśniewski, T. Kulik

All that jazz z musicalu „Chicago” – muz. J. Cander, sł. F. Ebb

Single Ladies – muz. /sł. Beyoncé Knowles

Ach te baby – muz. R. Palester, sł. J. Nel

Umbrella (Vintage) – muz./sł. S. Cartetr

Crazy in Love z filmu „Wielki Gatsby” – muz. C. Armstrong, sł. R. Harrison

Szampan – muz./sł. J. Galiński, M. Wójcik

Sing sing sing – muz./sł. L. Prima

Koszt biletów: 35-40 zł

Po drugiej stronie lustra - koncert

Ach te musicale! Słyszymy to jedno słowo i od razu mamy ciarki na plecach, gdy „Noc muzykę gra”, „Belle” taka piękna, a „Memory” wyciska łzy. To wszyscy znamy, a gdyby tak przejść na drugą stronę lustra?

Właśnie tam zapraszają nas Monika Ziółkowska i Maciej Nerkowski – soliści Opery i Filharmonii Podlaskiej, których poprowadzi przy fortepianie Karina Komendera. Artyści przygotowali nietuzinkowy repertuar: o miłości zapisanej w gwiazdach z musicalu „Aida” i o zaskakujących scenariuszach życia z musicali „Jekyll&Hyde” i „Addams Family”. Aby było jeszcze bardziej baśniowo, wcielą się także w bohaterów „Pięknej i Bestii”.

Na ten koncert opera zaprasza do amfiteatru, gdzie odkryjemy nowe możliwości i poczujemy baśniową moc. To będzie spacer „W całkiem nową stronę”, jak śpiewa Wednesday Addams!

20 czerwca, amfiteatr, ul. Odeska 1

Wykonawcy:

Soliści:

Monika Ziółkowska

Maciej Nerkowski

Karina Komendera - fortepian

Program

Written In The Stars z musicalu „Aida”

Baptize Me z musicalu „Book of Mormon”

Someone Like You z musicalu „Jekyll & Hyde”

Moving Too Fast z musicalu „The Last Five years”

Elephant Love Medley, składanka z musicalu „Moulin Rouge”

Only Us z musicalu „Dear Evan Hansen”

Sun And Moon z musicalu „Miss Saigon”

Falling Slowly z musicalu „Once”

You Matter to me z musicalu „Waitress”

A Summer In Ohio z musicalu „The Last Five Years”

Pulled z musicalu „The Addams Family”

If I Can`t Love Her z musicalu „Beauty and the Beast”

She Cries z musicalu „Songs for a New World”

Koszt biletów: 30-35 zł

