Twoje dziecko ma talent wokalny? Zgłoś je do Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP!

Osoby zainteresowane naborem powinny do 17 czerwca przesłać na adres: przesluchania@oifp.eu link do nagrania wideo z dowolną piosenką (3-5 minut). Wybrane osoby zostaną zaproszone do przesłuchań na żywo 20 czerwca w Sali kameralnej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się tutaj

Dyrygentem Chóru Dziecięco-Młodzieżowego Opery i Filharmonii Podlaskiej jest dr Ewa Barbara Rafałko. Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym przez zespół był udział w musicalu Chrisa Williamsa „Korczak”, którego premiera uświetniła inaugurację nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W trakcie trzech kolejnych sezonów artystycznych chór miał okazję występować podczas wielu koncertów symfonicznych i kameralnych organizowanych w salach OiFP, a także na koncertach kolęd czy występach okolicznościowych. Wraz z Chórem i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej Chór Dziecięcy wykonał m.in. monumentalną III Symfonię „Kaddish” L. Bernsteina czy „Carmina Burana” C. Orffa. Chórzyści zaprezentowali się w musicalach „Skrzypek na dachu” i „Doktorze Żywago” oraz w operach „Traviata”, „Carmen” i „Cyganeria”.

W swoim repertuarze zespół ma także koncert pt.: „Mijają lata, zostają piosenki”. W 2016 r. Chór Dziecięcy wraz z Orkiestrą OiFP wziął udział w polskim prawykonaniu utworu „Pluton, odnowiciel” C. Matthewsa pod dyrekcją P. Kotli. Zespół także jako pierwszy wraz z Chórem i Orkiestrą OiFP wykonał IV Symfonię „Symphony on the Mercy of God” P. Łukaszewskiego pod kierownictwem W. Michniewskiego. Album „Symphony on the Mercy of God” P. Łukaszewskiego z udziałem solistów: A. Mikołajczyk-Niewiedział i M. Nerkowskiego oraz Chóru, Chóru Dziecięcego i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją W. Michniewskiego otrzymał Fryderyka w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna (2017).

W ostatnim czasie chórzyści zaprezentowali się publiczności podczas tegorocznej Nocy Muzeów – dwukrotnie wystąpili w Amfiteatrze OiFP z koncertem „Brzechwa muzycznie”.

źródło: OiFP

oprac.: Aneta Kursa

red.: Paulina Dulewicz