Trzecia Scena w Operze i Filharmonii Podlaskiej powraca!

Red Emprez - zespół w obecnym składzie istnieje od 2004 r. Red Emprez jest duetem, który gościł na wielu festiwalach – między innymi na polskim Castle Party oraz Tribalanga Festival, litewskim Kunigunda Lunaria, niemieckim Wave Gotik Treffen, czeskim Electro Prague Festival. Red Emprez wyprodukowało własnym sumptem trzy płyty – „Clubgirls and Poofs” (2005), „On the Leash” (2008)” oraz „Reborn” (2016). W 2020 roku zespół wydał singiel „The numbers” wraz z samodzielnie zrealizowanym teledyskiem, obecnie planuje wydanie kolejnych numerów z nadchodzącego albumu.

Utwory Red Emprez gościły na licznych składankach, jak na przykład na płycie „Minimax”, wydanej przez Program Trzeci Polskiego Radia, „Tribute to Depeche Mode”, „The Best of polish synth” czy też „Tribute to Closterkeller”.

Faustyna Maciejczuk - to urodzona artystka. Przeszła przez wszystkie etapy edukacji muzycznej, kształciła się w szkole muzycznej w klasie skrzypiec i po trzynastu latach nauki ukończyła z wyróżnieniem II stopień Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Uczestniczyła też w przedsięwzięciach Opery i Filharmonii Podlaskiej, występowała w takich musicalach jak „Korczak” i „Skrzypek na dachu” oraz w operze „Traviata”. Obecnie studiuje naukowe aspekty muzyki. Pragnie też dać odbiorcom więcej siebie proponując im autorskie piosenki. Faustyna wystąpiła w cyklu „Songs from a room” Sofar Sounds Warsaw w 2020 roku. Jesienią pojawiły się teledyski do utworu „,Czas” oraz „,Chwile” i od tamtej chwili artystka stale zaskakuje nowościami – niedługo potem odbyła się premiera podwójnego singla: 12 listopada ukazał się utwór ,„Papierowe twarze”, a 13 listopada ,„Niemiłość”. Piosenki Faustyny można znaleźć na najpopularniejszych playlistach, m.in. „,Jeszcze ciepłe: alternatywa” oraz „,Przeboje przyszłości” na Apple Music oraz „,New Music Friday” na Spotify Polska.

Lukasyno - właściwie Łukasz Szymański (ur. 7 stycznia 1981 w Białymstoku) – filar białostockiej sceny i jeden z raperów, których bez cienia wątpliwości można zaliczyć do pionierów ulicznego rapu w Polsce, propagator kultury kresowej i życia w zgodzie z naturą. Architekt i ekofilozof. W 2008 r. ukończył Politechnikę Białostocką. Działalność artystyczną prowadzi od ponad 20 lat (wł. od 1998 roku). Twórca 6 albumów solowych i współzałożyciel grup WNB Wychowani na błędach i NON Koneksja, z którymi nagrał również 4 albumy. Współpracował z takimi wykonawcami jak m.in. Peja, Paluch, Sokół, Hemp Gru, Kali, Pih, Fu, Pono, Juras, Włodi, Nizioł, Siwers, Ero, Pablo Pavo, Bon One, Bas Tajpan, Kala, Miss God, Kfartet, Południce, Grzech Piotrowski i wielu innych. W 2019 roku współtworzył projekt Nautilus, łączący nowe brzmienia, muzykę elektroniczną i rap. 11 grudnia 2020 ukazał się jego najnowszy album „Pachnę ogniem”. Płyta zadebiutowała na 5. miejscu zestawienia OliS.

