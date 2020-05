Teatry nasze, wracajcie! Koncert online na wirtualnej scenie OiFP

Przez cały tydzień teatry w Polsce świętują Dzień Teatru Publicznego 2020 #czekamy organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Akcja, w której to grosze grają role, już od 2015 roku cieszy się ogromną popularnością, jednak w tym roku, ze względu na okoliczności, świętujemy online!

Do hucznych obchodów tego niezwykłego wydarzenia włączyli się artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej. W ramach jednego koncertu sięgną do filmu muzycznego, piosenki aktorskiej, rewii i utworów, które stały się operowymi hitami. Będzie to barwna podróż od Bizetowskiej klasyki przez frazy Bernsteinowskiego "Kandyda", aż po złote hity Franka Sinatry i polskiego międzywojnia. OiFP gorąco poleca i serdecznie zaprasza przed ekrany monitorów, aby umożliwić Państwu przeżycie niezapomnianego wieczoru.

część I

Anna Wolfinger

Joanna Motulewicz

Anna Krzysztofik-Buczyńska-fortepianStrauss - Aria Adeli z operetki „ Zemsta nietoperza”

G. Puccini aria Musetty z opery „ Cyganeria”

L. Bernstein - aria z operetki „Kandyt”,

G. Bizet - Habanera z opery „ Carmen”

J. F. Hendel - aria Or la Tromba z opery „Ronaldo”

L. Delibes -Duet kwiatów z opery Lakmé

J. Offenbach - Barkarola z opery „ Opowieści Hoffmanna”

część II

Monika Ziółkowska

Bartłomiej Łochnicki

Maciej Nerkowski

Andrzej Makal- fortepian

"Milord" - muz. M. Monnot, sł. G. Moustaki

„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” - muz. W. Korcz, sł. R.M. Groński

"On the sunny side of the street" - muz. J. McHugh, sł. D. Fields

"Love and marriage" - muz. i sł. J. Van Heusen, S. Cahn

"Come fly with me" - muz. i sł. J. Van Heusen, S. Cahn

"Sandy" - muz. i sł. J. Jacobs, W. Casey

„Umówiłem się z nią na dziewiątą” - muz. H. Wars, sł. E. Schlechter

Źródło/fot.: OiFP w Białymstoku

oprac. Cezary Rutkowski