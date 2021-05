Tarasy widokowe na dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej dostępne dla zwiedzających

Amatorów podniebnych spacerów OiFP zaprasza w soboty i niedziele od godz. 11.30. Do końca czerwca tarasy będą dostępne do godz. 20, w lipcu i sierpniu do 21 - pod warunkiem dobrej pogody.

Wstęp - 8 zł. Szczegóły w regulaminie na stronie internetowej instytucji.



