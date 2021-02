"Tak kochać..." - piosenką musicalową OiFP rozpoczyna walentynkowy weekend

– Miłość ma wiele odcieni i dla każdego jest czymś innym w różnych momentach życia – mówi Karina Komendera. – Chcieliśmy ukazać jej różne odcienie tak, aby każdy: szczęśliwie czy nieszczęśliwie zakochany, samotny czy posiadający bliską osobę odnalazł podczas tego koncertu bliską swojemu sercu nutę.

Usłyszymy Sun and Moon z musicalu „Miss Saigon”, miłosnej historii Madame Butterfly przeniesionej w realia wojny wietnamskiej, pieśń Don Kichota The Impossible Dream z musicalu „Man of La Mancha”, piosenkę Only Us z poruszającego współczesne problemy nastolatków musicalu „Dear Evan Hansen” i wiele innych autorstwa zarówno takich gigantów jak Andrew Lloyd Webber, Jason Robert Brown i Jerry Bock, jak i mniej znanych – Benja Paseka i Sary Bareilles.

Miłość miewa różne oblicza i różne zakończenia, wysłuchajmy wspólnie tych niezwykłych historii, tym razem jeszcze online. Wkrótce – także na żywo.

KONCERT „TAK KOCHAĆ…”

Piątek, 12 lutego, o godz.19.00, YouTube OiFP

Program

Sun and Moon z musicalu „Miss Saigon” Claude-Michel Schönberg The Impossible Dream z musicalu „Man of La Mancha” Mitch Leigh A Summer in Ohio z musicalu „The Last 5 Years” Jason Robert Brown Losing My Mind z musicalu „Follies” Stephen Sondheim Only Us z musicalu „Dear Evan Hansen” Benj Pasek i Justin Paul Once Upon A Dream z musicalu „Jekyll & Hyde” Frank Wildhorn Ilona z musicalu „She Loves Me” Jerry Bock Falling Slowly z musicalu „Once” Glen Hansard i Marketa Irglova Journey To The Past z musicalu „Anastasia” Lynn Ahrens i Stephen Flaherty She Cries z musicalu „Songs for a New World” Jason Robert Brown You Matter To Me z musicalu „Waitress” Sara Bareilles Seeing Is Believing z musicalu „Aspects of Love” Andrew Lloyd Webber

