Recital Kiryła Keduka w OiFP

Opera i Filharmonia Podlaska już kilkakrotnie była partnerem festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar – pamiętamy choćby występy festiwalowe Orkiestry OiFP z Kapelą Ze Wsi Warszawa czy zespołem Klezmafour. Poza tym przestrzenie operowe goszczą wydarzenia festiwalowe i tak będzie i w tym roku.

Tym razem kameralnie, łącząc motywy przewodnie tegorocznej edycji, czyli współpracę ze Wschodem i prezentację kultur skandynawskich, zderzamy ze sobą twórczość mistrza i ucznia. W jednym recitalu fortepianowym usłyszymy utwory Fryderyka Chopina i Thomasa Tellefsena, norweskiego ucznia naszego rodaka, których ścieżki artystyczne spotkały się w Paryżu.

Na fortepianie zagra młody białoruski pianista z Grodna - Kirył Keduk.

Dodajmy, że artysta zagra na fortepianie marki Fazioli, tym, który w świadomości polskich słuchaczy zafunkcjonował, gdy znalazł się na scenie XVI edycji konkursu Chopinowskiego w 2010 r. Opera posiada w swoich zasobach ten instrument i będzie to niezwykła okazja, by w Białymstoku usłyszeć rzadko spotykany fortepian, produkowany we Włoszech od 1980 roku, podczas tak popularnego wśród widzów wydarzenia, jakim jest festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar. Recital poprzedzony będzie wstępem przygotowanych na bazie materiałów udostępnionych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Wydarzenie odbędzie się w foyer opery w sobotę, 22 sierpnia o godz.15.00. Z racji ograniczeń spowodowanych pandemią, ilość słuchaczy jest ograniczona. "Wejściówki" będą do odebrania w kasie opery w tygodniu poprzedzającym koncert.

źródło: OiFP

oprac. Aneta Kursa