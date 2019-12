Ponad stu chętnych na casting do "Eugeniusza Oniegina" w OiFP!

– Jesteśmy nieprawdopodobnie zaskoczeni odzewem z całej Polski na koncepcję działań w tej instytucji – mówi prof. Ewa Iżykowska-Lipińska, dyrektor OiFP. – Zgodnie z zapowiedzianą przeze mnie misją Opery i Filharmonii Podlaskiej, instytucja szeroko otwiera drzwi dla młodych zdolnych ludzi. Reakcja na ogłoszony casting do opery „Eugeniusz Oniegin” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się ponad 100 chętnych, znacznie więcej niż na ostatni casting do musicalu. To dowód na zapotrzebowanie na tego rodzaju produkcje.