Ostatni koncert z cyklu „Jesień z Chopinem”

Pieśni to jedne z najbardziej popularnych utworów Chopina . Znane są też dzięki poezji naszych romantyków. To do ich utworów powstawała muzyka, warto wspomnieć choćby „Życzenie” do słów Stefana Witwickiego (rozpoczynająca się od słów „Gdybym to ja była słoneczkiem na niebie”) czy też „Precz z moich oczu!” do wiersza Adama Mickiewicza.

Wyjątkiem jest „Piosnka litewska” do ludowego tekstu litewskiego w polskim przekładzie. Podczas niedzielnej transmisji usłyszymy je w wykonaniu: Joanny Motulewicz – mezzosopran, Moniki Ziółkowskiej – mezzosopran, Macieja Nerkowskiego – baryton, z akompaniamentem fortepianu w wykonaniu Anny Krzysztofik-Buczyńskiej i Kariny Komendery. Fragmenty książki Aleksandry Zgorzelskiej „Nazywam się Fryderyk Chopin” recytować będą Bartłomiej Łochnicki i Rafał Supiński.

JESIEŃ Z CHOPINEM

Niedziela, 13 grudnia 2020, godz. 15.00

Koncert transmitowany live na kanale YouTube OiFP

Soliści:

Joanna Motulewicz

Monika Ziółkowska

Maciej Nerkowski

Bartłomiej Łochnicki

Rafał Supiński

Fortepian:

Anna Krzysztofik -Buczyńska

Karina Komendera

Program:

Fryderyk Chopin – Pieśni op. 74

(Gdzie lubi, Dwojaki koniec, Smutna rzeka, Leci liście z drzewa, Piosnka litewska, Życzenie, Poseł, Czary, Moja pieszczotka, Pierścień, Hulanka)

Recytacja fragmentów książki Aleksandry Zgorzelskiej „Nazywam się Fryderyk Chopin” (wyd. Media Rodzina)

