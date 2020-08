„Opera to moja bajka” – koncert w amfiteatrze OiFP dla małych i dużych

Czy to Kaczorek z bajki „Brzydki Kaczorek” czy Węgiel z „Adonis ma gościa” czy Czerwony Kapturek ze „Sprawy Kapturka Cz.” – każdy z bohaterów bajek muzycznych OiFP szuka przyjaźni, miłości, akceptacji. Na scenie bawią nas, jednocześnie ucząc, czasem wzruszają, czasem rozśmieszają do łez. Podczas koncertu „Opera to moja bajka!” przypomną nam przebojowe piosenki z “Brzydkiego kaczorka” M. Urbanka i J. Lubowicza w reż. J. Szydłowskiego, “Sprawy Kapturka Cz.” M. Guśniowskiej i P. Klimka w reż. J. Schabowskiej oraz “Adonis ma gościa” F. Apke i J. Lubowicza w reż. i do tekstów J. Szydłowskiego. W postaci z tych niezapomnianych historii wcielą się: Monika Ziółkowska, Dorota Białkowska, Maciej Nerkowski, Bartłomiej Łochnicki, Rafał Supiński. Solistom akompaniować będą muzycy Orkiestry OiFP.

KONCERT „OPERA TO MOJA BAJKA!”

Niezapomniane przeboje baśniowych musicali

Niedziela, 16 sierpnia, godz.12.00 / Amfiteatr OiFP przy ul. Odeskiej 1

źródło: Opera i Filharmonia Podlaska

oprac. Aneta Kursa