Opera i Filharmonia Podlaska szuka artystów do „West Side Story”

W związku z ogromnym zainteresowaniem dyrekcja OiFP zdecydowała się na przeprowadzenie wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie nagrań wideo.

- W tej chwili mamy już ponad 130 zgłoszeń od wokalistów i około 30 od tancerzy i te zgłoszenia cały czas spływają - tłumaczy prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektor OiFP. – Wszystkich wokalistów, którzy już przesłali lub zdecydują się wysłać swoje zgłoszenie prosimy, aby po otrzymaniu materiałów castingowych dokonali krótkiego nagrania.

Link do wideo należy przesłać najpóźniej do dnia 16 maja br., do godz. 12:00 na adres: przesluchania@oifp.eu.

Poszukiwani soliści i tancerze

Wybrani kandydaci wezmą udział w castingu z reżyserem i choreografami. Castingi „na żywo” zaplanowane są na 23 maja (dla wokalistów) i 24 maja (dla tancerzy).

- Szukamy kandydatów do obsadzenia głównych ról, solistów i tancerzy, bo musical oparty jest w dużej mierze na tańcu i to wymagającym tańcu - dodaje prof. Bielecka. - Prace choreograficzne przeprowadzą jesienią tego roku Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka, przy współpracy z reżyserem - panem Jakubem Szydłowskim.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 19 maja 2021 r. do godziny 16.00. Po wysłaniu zgłoszenia, kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą szczegółów castingu oraz materiały niezbędne do przygotowania roli.

Szczegóły dotyczące castingu można znaleźć na stronie internetowej OiFP.

Klasyka musicalu

„West Side Story” to musical z 1957 r. na motywach „Romea i Julii” (1597) Williama Shakespeare'a i tekstami piosenek Stephena Sondheima. Akcja rozgrywa się w latach 50. XX w. na ulicach Nowego Jorku. Spektakl opowiada o losach nieszczęśliwej miłości portorykańskiej imigrantki Marii i Amerykanina Tony'ego (Antoniego).

Próby do musicalu "West Side Story" rozpoczną się już jesienią. Premiera spektaklu w reżyserii Jakuba Szydłowskiego została zaplanowana na styczeń 2022 roku.

źródło: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Kamil Timoszuk

Poszukiwani są soliści do następujących ról:

Riff

Energiczny, porywczy przywódca. Chce wyeliminować Rekinów i ustanowić dominację własnego gangu. Najlepszy przyjaciel Tony’ego, ginie zamordowany przez Bernardo. Wiek: 25 do 30 lat.

Tony

Romantyczny młody mężczyzna, poprzedni przywódca Rakiet, rozpoczął dorosłe życie. Gwałtownie rozdarty pomiędzy miłością a zobowiązaniami przyjaźni. Zakochany w Marii, ginie tragicznie. Naturalnie szczery i miły. Wiek: 25 do 30 lat.

Bernardo

Dumny, silny, przystojny Portorykanin. Próbuje zdobyć terytorium, upatrując w tym szansę na ustanowienie nowej tożsamości dla siebie i swoich pobratymców. Brat Marii i chłopak Anity. Przywódca Rekinów. Wiek: 25 do 35 lat.

Maria

Niepoprawna romantyczka, niewinna młoda dziewczyna. Zakochuje się w Tony’m, przez co staje w samym środku gwałtownego konfliktu obu gangów. Siosta Bernardo, Portorykanka. Wiek: 18 do 21 lat.

Anita

Zadziorna i asertywna. Udziela Marii rad „starszej siostry” i stara się ją chronić przed zagrożeniami ze strony obu gangów. Przyjaciółka Marii i dziewczyna Bernardo, Portorykanka. Wiek: 25 do 30 lat.

Chino

Gniewny, ale czasami także naiwny, Rekin. Opanuje go mordercza żądza zamsty. Kandydat do ręki Marii i przyjaciel Bernardo. Wiek: 20 do 25 lat.

Anybodys/Niczyjka

Dziarska chłopczyca, która obsesyjnie marzy o zostaniu członkiem Rakiet. Chłopcy z gangu pokpiwają z jej ambicji, ale raczej cenią sobie jej towarzystwo. Dziewczyna dynamiczna i dzielna. Wiek: 15 do 25 lat.

Doc

Właściciel sklepu, w którym spotykają się członkowie Rakiet. Próbuje zapanować nad ich porywczością a Tony’emu daje pracę i zapewnia stabilizację. Staroświecki, ale na swój sposób, mądry życiowo. Wiek: 60 do 75 lat.

Schrank

Rejonowy oficer policji sfrustrowany przemocą do jakiej dochodzi pomiędzy gangami. Arogancki, bezczelny i nie liczący się z nikim. Wiek: 40 do 55 lat.

Krupke

Lokalny „krawężnik” (gliniarz patrolujący ulice). Nie ma cierpliwości do konfliktów pomiędzy gangami i stara się ostudzać agresywne zapędy chłopców. Członkowie gangów nabijają się z niego i przedrzeźniają go. Wiek: 30 do 60 lat.

Zespół

Rakiety, Rekiny, Dziewczyny Rakiet, Dziewczyny Rekinów