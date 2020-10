OiFP zamknięta do piątku (16.10)

Decyzja dotyczy działów artystycznych, spektakli i koncertów. Pracownicy techniczni oraz administracja pracować będą częściowo zdalnie.



O zmianach i nowych terminach odwołanych wydarzeń OiFP będzie informować w najbliższym czasie.



Przypomnijmy, że w związku z przypadkami zachorowań na Covid 19 wśród artystów jednostki, odwołano wydarzenia:

– musical „Jesus Christ Superstar” / 9, 10, 11, 16 października,

– pierwszy koncert z cyklu „Jesień z Chopinem” / 11.10.2020 godz. 15.00,

– retransmisja opery „Holender tułacz” w ramach cyklu The MET: live in HD / 10.10.2020 godz. 18:55, 14.10.2020 godz. 18:55,

– koncert The Backwards / 14.10.2020 godz. 19:00,

– koncert abonamentowy „Inspiracje, dedykacje” / 16.10.2020 godz. 19:00.



źródło: OiFP

oprac. Aneta Kursa