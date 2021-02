OiFP rekrutuje tancerzy do zespołu baletowego

– W strukturze opery od początku przewidziany był zespół baletowy i teraz, dzięki wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego, pojawia się taka szansa – mówi prof. Violetta Bielecka, p.o. dyrektor OiFP. – Nie będzie to duży zespół, na początek ośmiu tancerzy, cztery pary. Wykorzystamy go w naszych premierowych spektaklach: musicalu „West Side Story” L. Bernsteina, operetce „Wesoła wdówka” F. Lehára i operze „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego. Wiem, że na Podlasiu jest ogromny potencjał taneczny i czas go pokazać.