OiFP ogłasza konkurs instrumentalny dla dzieci i młodzieży

Wystarczy nagrać telefonem lub aparatem swoje wykonanie dowolnego utworu lub jego fragment (nie dłuższy niż 5 minut) na gitarze, pianinie, flecie, trąbce, perkusji… lub innym dowolnym instrumencie i umieścić na swoim lub opiekuna profilu na Facebooku. Koniecznie z hasztagiem #dompełenkultury – tylko tak OiFP będzie w stanie znaleźć zgłoszenie. Instytucja zaprosi wówczas wybrane osoby na operowy profil na Facebooku, a najlepsze wykonanie nagrodzi otwartym podwójnym zaproszeniem do Opery do wykorzystania do końca 2020 roku!

Posty ze zgłoszeniem konkursowym powinny mieć publiczną widoczność.

Link do regulaminu.

źródło: Opera i Filharmonia Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz