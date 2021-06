Oddaj krew na jubileusz OiFP

- W ramach akcji organizowanej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, chcemy zebrać co najmniej 15 litrów krwi, by w ten wyjątkowy sposób uczcić przypadający w tym roku Jubileusz 15-lecia Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – informuje Małgorzata Jopich, rzecznik prasowy OiFP. – Zapraszamy do udziału w akcji także wszystkich miłośników muzyki, którzy chcieliby w miłej atmosferze i nietypowym miejscu podzielić się najcenniejszym darem.