W wydarzeniu będzie można uczestniczyć za pośrednictwem kanału YouTube (YT) - link do YT Opery.

Artyści:

Kwartet Dworski

Piotr Przydworski – skrzypce

Piotr Krakowiak – skrzypce

Alicja Skwierczyńska – altówka,

Grzegorz Vytlacil – wiolonczela

Małgorzata Trojanowska – sopran

Joanna Motulewicz – mezzosopran

Program:

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

I Kwartet smyczkowy d-moll cz. I Allegro agitato

Mieczysław Karłowicz (1876-1909)

Pieśni: Pamiętam ciche, jasne, złote dnie; Rdzawe liście, Z erotyków, Pod Jaworem, Mów do mnie jeszcze, Zasmuconej, Idzie na pola, Z nową wiosną

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Pieśni: Życzenie, Gdzie lubi, Wiosna, Śliczny chłopiec, Piosnka litewska

Stanisław Moniuszko

I Kwartet smyczkowy d-moll cz. III Scherzo. Vivo

Stanisław Moniuszko

Pieśni: Prząśniczka, Pieśń wieczorna

Twórczość przedwcześnie zmarłego Mieczysława Karłowicza (zginął zasypany lawiną w Tatrach) wprowadziła polską muzykę w nurt sztuki późnoromantycznej, ale styl jego młodzieńczych pieśni bywa określany jako stojący u progu modernizmu. Zdzisław Jachimecki pisał o nich w 1930 r.: „Pełna ciepła nuta liryczna w wielu spośród nich, szczerość inspiracji, objawiająca się w bardzo naturalnie wysnutych melodiach, niewyszukane formy akompaniamentu, trafnie jednak dostosowanego do nastroju danej poezji i organicznie łączącego się ze śpiewem, poprawność deklamacji i konstrukcji utworów wyrobiły pieśniom Karłowicza zasłużoną popularność.” Stanowią zapis uczuć i myśli dogłębnie osobistych, sejsmograficznie notujących bieżący stan ducha kompozytora.

I kwartet smyczkowy Stanisława Moniuszki powstał podczas jego studiów w Berlinie. To wdzięczne, proste dzieło, pisane – podobnie jak Śpiewnik domowy – z myślą o rodzinnym muzykowaniu. Rozpoczynający utwór temat Allegro agitato intonują skrzypce, myśl poboczna jest śpiewna, z pieśniowo-operową narracją. Scherzo. Vivo ma charakter salonowej stylizacji mazurka.

Prząśniczka do słów Jana Czeczota i Pieśń wieczorna do słów Władysława Syrokomli to jedne z najcenniejszych pod względem artystycznym pieśni spośród ponad trzystu zebranych w „Śpiewnik domowy” Moniuszki. Poruszają siłą wewnętrznej ekspresji, żarliwej liryczności i melodii nierozerwalnie związanej z poetyckim tekstem.

Wszystkie pieśni Fryderyka Chopina powstały przed jego wyjazdem z kraju. Komponowane do słów poetów polskich, podobnie jak pieśni Moniuszki, nawiązują do muzyki ludowej i są jedynym w swoim rodzaju wyrazem polskości artysty.

Kwartet Dworski powstał w 1998 roku. Zespół tworzą muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W repertuarze Kwartetu znajdują się utwory od XVII do XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Oprócz kompozycji Macieja Radziwiłła, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonina Dvořaka, Jana Sebastiana Bacha zespół wykonuje również utwory muzyki współczesnej, jak kwartety smyczkowe Henryka Mikołaja Góreckiego czy Pawła Łukaszewskiego. W październiku 2014 roku Kwartet Dworski wziął udział w przedstawieniach „Kantaty o kawie” Jana Sebastiana Bacha w Białostockim Teatrze Lalek.

Muzycy chętnie sięgają też po repertuar piosenki polskiej, stąd koncerty poświęcone kompozycjom Marka Grechuty czy Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, twórców Kabaretu Starszych Panów. W 2013 roku Kwartet Dworski uczestniczył w Krakowie w konkursie na interpretację muzyki Marka Grechuty. Otrzymał w nim wyróżnienie oraz wystąpił w koncercie finałowym. Interpretacja piosenki „Muza pomyślności” znalazła się na płycie CD wydanej wraz z innymi utworami Gali Finałowej Grechuta Festival 2013. W 2016 rok zespół wystąpił w koncercie Kuby Badacha „Tribute to Andrzej Zaucha – Obecny”.

Główną pasją i celem zainteresowań Kwartetu pozostaje jednak polska muzyka kameralna wykonywana również przy współudziale wokalistów. Pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza czy Stanisława Moniuszki to utwory, do których muzycy chętnie powracają i wykonują na koncertach.

Małgorzata Trojanowska edukację muzyczną rozpoczęła grą na skrzypcach (szkoła muzyczna I i II st.). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W 2008 r. ukończyła dyrygenturę chóralną w klasie prof. B. Sawickiej, w 2011 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. E. Iżykowskiej. Warsztat wokalny kształciła również podczas kursów wokalnych z wybitnymi śpiewakami, takimi jak A. Garanča, O. Pasiecznik, I. Kłosińska, M. Rzepka. Jest laureatką wielu konkursów: III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w ramach 3. Letniej Akademii Śpiewu w Gdańsku, VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Złote Głosy” w Warszawie, X Międzynarodowego Festiwalu Belcanto w Nałęczowie – Złoty Słowik i nagroda publiczności, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Brześciu, Konkursu Moniuszkowskiego „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku, I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia” – nagroda Filharmonii Kaliskiej oraz nagroda za „prawdę sceniczną”, Międzynarodowego Konkursu Operetkowego im. I. Borowickiej w Krakowie. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sezonie 2010/11. Jako solistka uczestniczy w ciekawych wydarzeniach artystycznych. Podczas studiów zadebiutowała jako Halka w operze S. Moniuszki na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (reż. N. Babińska), wystąpiła też w roli Hrabiny w „Weselu Figara” W.A. Mozarta w reż. P. Aignera na scenie Białostockiego Teatru Lalek. Od 2007 r. współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej „Diletto” A. Moniuszko, z którym zaśpiewała wiele koncertów kameralnych, oratoryjnych i operowych. Kreowała m.in. postać Serpiny w operze „La serva padrona” G.B. Pergolesiego, Tytanii w „The Fairy Queen” i Dydony w „Dydonie i Eneaszu” H. Purcella, Lisetty w „Il cavaliere per amore” N. Piccinniego, Bastienne w „Bastien i Bastienne” W.A. Mozarta. Zainaugurowała sezon Opery i Filharmonii Podlaskiej 2018/19 pod batutą M.J. Błaszczyka, wykonując partię solową w „Angelusie” W. Kilara. Pod dyrekcją M. Wolińskiej z towarzyszeniem Brandenburskiej Orkiestry Państwowej i zjednoczonych chórów z Polski, Białorusi i Niemiec zaśpiewała „Te Deum” W. Kilara. Wystąpiła na koncercie w 15. rocznicę wstąpienia Polski do UE z orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncercie finałowym festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie („Symfonia pieśni żałosnych” H.M. Góreckiego i „Angelus” W. Kilara pod dyr. A. Klocka). Na koncercie wieńczącym sezon artystyczny Filharmonii Częstochowskiej 2018/19 wykonała partię Hanny w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki. Wystąpiła także na Open Air Gala w Kaliszu pod batutą maestro H. Breuera. Kilkakrotnie uczestniczyła w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich – pieśni „Sielanki” oraz oratorium „Dziedzictwo” T. Trojanowskiego, „Anioły” J. Krutula, „Stabat Mater” M. Nagnajewicza, „Psalmy dla niezłomnych” G. Bogdana. Brała udział w nagraniach: rekonstruowanych dzieł dawnych kompozytorów polskich – „Dawni mistrzowie – nowo odkryci” (dyr. A. Moniuszko), Mszy S. Ziemianowskiego (dyr. A. Olszewska), pieśni i arii W.A. Mozarta (M. Krassowski – fortepian), pieśni pasyjnych z zespołem wokalnym Pro Opere (dyr. E. Rafałko). Gości na festiwalach muzycznych w całej Polsce. Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami i zespołami, m.in.: M. J. Błaszczykiem (Opera i Filharmonia Podlaska), A. Klockiem (Filharmonia Kaliska, Częstochowska) J. Salwarowskim (Filharmonia Częstochowska), C. Grabowskim (Filharmonia Zielonogórska), J. Swobodą (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze), J.M. Zarzyckim (Filharmonia Kameralnej w Łomży), P. Wijatkowskim (orkiestra UMFC), N. Athineosem (Brandenburska Orkiestra Państwowa), Z. Gracą. Jej repertuar jest bogaty i różnorodny, obejmuje liczne arie i partie operowe i oratoryjne, pieśni, utwory musicalowe i estradowe.

Joanna Motulewicz ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. J. Janucik. Finalistka i laureatka konkursów wokalnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Le Grand Prix de l’Opera” w Bukareszcie, Międzynarodowy Konkurs Wokalny „cantateBach!” w Greifswaldzie, Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski „Aria i Pieśń Wieczorna” w Białymstoku. Solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, na deskach której występuje w operach „Carmen” G. Bizeta, „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, „Traviata” G. Verdiego i „Straszny dwór” S. Moniuszki, musicalach „Skrzypek na dachu” J. Bocka i „Korczak” Ch. Williamsa oraz operetkach „Zemsta nietoperza” i „Baron cygański” J. Straussa. W styczniu 2015 zadebiutowała w Operze we Frankfurcie nad Menem jako Bronka w „Pasażerce” M. Weinberga – w maju 2017 r. tą rolą zadebiutowała również na deskach Opery Wiedeńskiej – a następnie pojawiła się tam w operach G. Pucciniego „Gianni Schicchi” oraz „Siostra Angelica”, a także w „Das schlaue Füchslein” L. Janáčka. W sezonie 2019/20 została zaproszona do udziału w premierze opery „Penelope” G. Faurégo, w tym sezonie zadebiutuje też w Operze Graz. W 2013 r. rozpoczęła współpracę z Opera Classica Europa, gdzie wcieliła się w postać Feneny w „Nabucco” Verdiego pod batutą H. Richtera. W latach 2013–2015 była uczestniczką Akademii Operowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, z którym stale współpracuje, pojawiając się przedstawieniach takich, jak „Carmen” Bizeta, „Straszny dwór” Moniuszki czy „Oniegin” P. Czajkowskiego. W 2017 r. rozpoczęła współpracę z Festiwalem Oper Barokowych „Dramma per Musica” w Warszawie, występując jako Selinda w operze „Farnace” A. Vivaldiego, a następnie Bradamante w „Alcinie” G.F. Händla. Współpracuje również z zespołami muzyki dawnej Il Tempo i La Tempesta oraz Kwartetem Wokalnym Tempus, z którymi koncertuje w kraju i za granicą. Jej działalność artystyczna obejmuje również kompozycje oratoryjne i kantatowe. W repertuarze ma ponad 30 partii, m.in. w dziełach takich kompozytorów, jak J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, A. Dvořák, S. Moniuszko, G. Mahler, K. Szymanowski, I. Strawiński, G. Verdi, M. Bembinow.

źródło i foto: Opera i Filharmonia Podlaska

oprac. Anna Augustynowicz