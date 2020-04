„Nazywam się Fryderyk Chopin” – już dziś pierwsze spotkanie z wybitnym pianistą. Zaprasza OiFP

Jesienią 2020 roku wyczekiwana jest w Warszawie XVIII edycja Konkursu Chopinowskiego, dlatego to wyśmienita okazja, by powracać do sylwetki tego słynnego kompozytora i popularyzować jego twórczość. Na dobry początek, by uatrakcyjnić czas spędzany w domu, dzięki uprzejmości wydawnictwa Media Rodzina, słuchacze będą śledzić losy Fryderyka Chopina, na podstawie książki "Nazywam się Fryderyk Chopin" Aleksandry Zgorzelskiej. Książka jest jedną z pozycji w cyklu "Nazywam się..." opowiadającego o losach wybitnych postaci w polskiej nauce, kulturze i historii. Chopin jest flagową postacią dla instytucji muzycznych, dlatego w cyklu #dompełenkultury, który zainicjowaliśmy wraz z sytuacją zamknięcia siedziby, nie mogło zabraknąć akcentów przywołujących tę postać, zwłaszcza w oczekiwaniu na Konkurs Chopinowski, który jest świętem pianistów na całym świecie i polskim dobrem narodowym jednocześnie.

