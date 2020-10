Muzyka Beatlesów w podlaskiej operze

Koncerty The Backwards to nie tylko koncert, ale widowisko, jak najwierniej oddające realia występów i twórczości The Beatles.

W 100% na żywo (włącznie z partiami orkiestrowymi granymi na instrumentach klawiszowych), z dokładnie takimi samymi gitarami używanymi zgodnie z historyczną dokładnością w poszczególnych utworach, z basistą grającym lewą ręką jak Paul McCartney, w strojach będących wiernymi kopiami oryginalnych ubiorów słynnej Czwórki z Liverpoolu, a przede wszystkim z żywą muzyką w każdym detalu oddającą brzmienie instrumentów, jak i partii wokalnych. Tak prezentują się wydarzenia z udziałem muzyków The Backwards.

Koncert „Beatles Legend Show”odbędzie w środę (14.10), na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1.

Zespół powstał w 1996 roku w Koszycach na Słowacji. Tworzą go: „JOHN” – Dalibor Stroncer – wokal, gitara rytmiczna, harmonijka, instrumenty klawiszowe, „PAUL” – Miro Dzunko – gitara basowa, wokal, „GEORGE” – Frantisek Suchansky – gitara prowadząca, wokal oraz „RINGO” – Daniel Skorvaga – perkusja, wokal.

Do dnia dzisiejszego zagrali kilka tysięcy koncertów w Europie i USA. Występowali w programach telewizyjnych, radiowych i produkcjach teatralnych. Ich musicalowy show „Beatles Legends” cieszył się ogromną popularnością w Czeskiej Pradze, gdzie grany był przez rok.

Źródło: OiFP

Oprac. Marcin Nawrocki