Musical „Jesus Christ Superstar” Tima Rice’a i Andrew Lloyda Webera powraca na scenę OiFP!

Zanim artyści musicalu "Jesus Christ Superstar" spotkają się z widownią na scenie, zapraszają na spotkanie w kawiarni Duży Pokój, ul. I. Malmeda 3 w najbliższy piątek, 11 września o godz.19.00. Wstęp wolny!

W spotkaniu wezmą udział: reżyser i choreograf musicalu Santiago Bello oraz artystki i artyści wcielający się w role Piłata, Marii Magdaleny i Piotra - Maciej Nerkowski, Dorota Białkowska, Monika Ziółkowska, Mateusz Stasiulewicz i Bartłomiej Łochnicki.

Będzie radośnie, śpiewnie, bo usłyszymy kilka utworów z musicalu, ale też refleksyjnie, bo taki jest ten słynny rockowy musical Andrew Lloyda Webbera.

Przy kawiarnianym pianinie zasiądzie Karina Komendera, a spotkanie o sztuce, scenie, życiu artysty w lockdownie i poprowadzi… Rafał Supiński!

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/319473752696513/?post_id=319473779363177&view=permalink

Na spektakle „Jesus Christ Superstar” OiFP zaprasza we wrześniu i w październiku:

19, 26 września godz.18.00

20, 27 września godz.19.00

2, 3, 9, 10, 16, 17 października godz.19.00

4, 11, 18 października godz. 18.00

– To spektakl o emocjach, o ludziach, o bólu który przeżywamy na co dzień – opowiada Jakub Wocial, reżyser białostockiej wersji i jednocześnie odtwórca postaci Jezusa. – Nasz „Jesus Christ Superstar” niczego nie narzuca. Człowiek, który jest wierzący przeżyje tę historię wraz z nami. Zostanie mu ona przedstawiona w sposób, jaki zna z Biblii. To spektakl opowiedziany słowami Judasza, z jego perspektywy, a jednymi z głównych postaci są Jezus i Maria Magdalena. Mam nadzieję, że osoby, które są neutralne wobec chrześcijaństwa przeżyją te losy podobnie, na pewno wchłonie je ta historia. Jeśli nie warstwa muzyczna, to plastyczna tego spektaklu ich na pewno zachwyci.

– Mamy doskonałą obsadę – mówi Jan Stokłosa, kierownik muzyczny spektaklu. – Role Judasza i Jezusa są bardzo wymagające wokalnie. Sama muzyka pozostawia pewne pole do interpretacji, oczywiście tematy są te same. Jest dużo momentów improwizowanych, możemy dobierać indywidualne brzmienia gitar i klawiszy. Przygotowanie muzyki do „Jesus Christ Superstar” to duża odpowiedzialność, ale i duża frajda, że można ją poukładać troszkę po swojemu. Zanim przystąpiłem do pracy przesłuchałem kilkadziesiąt wersji niemal z całego świata. Miałem w czym wybierać i mam nadzieję, że wersja którą zaprezentujemy w Białymstoku będzie takim „the best of”. Stawiam na rockowe brzmienie, z tego wychodziła ta muzyka w latach 70. XX wieku.

Premiera musicalu „Jesus Christ Superstar” Andrew Lloyda Webera i Tima Rice’a w 1971 roku na Broadwayu to debiut Webera na tej scenie, triumf rock opery i przełamanie kolejnego tabu tematycznego gatunku. Wcześniej termin ‘rock opera’ pojawił się choćby przy okazji premiery „Hair”, jednak to Lloyd Weber, genialny kompozytor orkiestrowy, który wykorzystał charakterystyczne elementy rocka: gitary elektryczne i perkusję, przede wszystkim jednak niespożytą rockową energię, nadał tej formie magnetyczną moc.

Opowieść o ostatnich dniach życia Jezusa, wypowiedziana językiem musicalu i z perspektywy zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników wywoła z początku kontrowersje. Akcja spektaklu rozgrywa się w ciągu siedmiu dni poprzedzających ukrzyżowanie.

Musical „Jesus Christ Superstar” pojawił się w Polsce w 1987 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Jerzego Gruzy. W roli głównej wystąpił Marek Piekarczyk, wokalista zespołu TSA. Nowoczesną inscenizację tej musicalowej klasyki zaprezentowali w warszawskim Teatrze Rampa Jakub Wocial i Santiago Bello. Nawiązali oni do pomysłu Lloyda Webera i Rice’a przedstawienia Jezusa jako pierwszego w dziejach idola, przyciągającego do siebie i fanów, i przeciwników. Polską adaptację tekstów napisali Wojciech Młynarski i Piotr Szymanowski.

Premiera musicalu „Jesus Christ Superstar” w Operze i Filharmonii Podlaskiej miała miejsce 29 lutego 2020 r.

źródło: OiFP

oprac. Aneta Kursa

fot. Mateusz Duchnowski/archiwum UMWP