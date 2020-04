„Kwartet dla czterech aktorów” na youtubowej scenie OiFP

Sztuka Bogusława Schaeffera w reżyserii Marka Tyszkiewicza prezentuje losy czterech artystów, których celem jest poszukiwanie formy, która zadowoliłaby wszytkich. Staje się to jednak nieosiągalne, ponieważ nie potrafią się ze sobą porozumieć. Głównym celem inscenizacji staje się improwizacja aktorska. Scenariusz pełni funkcję partytury, aktor i jego głos jest w tym przypadku – instrumentem. Sztuka bawi się formami i konwencjami teatralnymi. Artyści na scenie uprawiają akrobatykę, śpiewają, wypowiadają dialogi o charakterze czysto muzycznym, które przeplatają się z treściami satyrycznymi. Wszystko to okraszone dowcipem z dnia codziennego i zabawami językowymi wyśmiewającymi nowomodę gazetową i telewizyjną.

„Kwartet” opowiada o artystach i ich pracy, o kondycji człowieka w chaosie dzisiejszego świata, zderza poważne rozważania na temat sztuki z prozaicznymi problemami życia codziennego. Fabułą w utworze jest to, co danego wieczoru zdarzy się między wykonawcami w akcie improwizacji. Spektakl jest luźnym zbiorem scen: muzycznych, dialogowych, parateatralnych i wizualnych. Tylko gest, mimika i działania aktorów prowadzonych przez reżysera mogą utrzymać uwagę widza w napięciu. Wątki i dygresje urastają tu do rangi samodzielnych tematów, a wypowiedzi dyskutantów nakładają się na siebie wzajemnie, tworząc polifoniczny gwar.

Minimalna scenografia powoduje maksymalne skupienie widza na grze aktorów. Dlatego czterech aktorów występuje niemal na pustej scenie, z czterema krzesłami i czterema pulpitami do nut. Mimika, drobne gesty oraz stany emocjonalne całej czwórki podczas symultanicznych działań na scenie, tworzą specyficzne akordy tego teatralno-muzycznego spektaklu. Zaskakujące dla widza są rozwiązania muzyczne, wykorzystujące nie tylko śpiew aktorów, ale wszystkie dźwięki jakie może wygenerować z siebie ludzkie ciało, takie jak oddech, jęk, mlaskanie czy tupanie.



AUTORZY:

Dramaturg: Bogusław Schaeffer

TWÓRCY:

Reżyseria: Marek Tyszkiewicz

Konsultacje muzyczne: Andrzej Makal

Projekt kostiumów: Elżbieta Wysocka

Asystent reżysera: Justyna Schabowska

Producent: Anna Jakubowska-Podsiad

OBSADA:

Tomasz Bacajewski

Marcin Gaweł

Daniel Lasecki

Bartłomiej Łochnicki

Maciej Nerkowski

Miłosz Pietruski

#Zostańwdomu i obejrzyj spektakl będący popisem teatralnej wirtuozerii.

YouTube OiFP

OiFP Repertuar "Kwartet dla czterech aktorów"



#dompełenkultury

Źródło/Fot.: OiFP w Białymstoku