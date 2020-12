Konferencja dotycząca sytuacji w Operze i Filharmonii Podlaskiej

- Uważam, że zarząd województwa ma trzy podstawowe zadania jeśli chodzi o Operę i Filharmonię Podlaską: zadbać o jej finansowanie, sprawdzać, czy pieniądze są wydawane racjonalnie oraz doprowadzić do tego, by opera, jako obiekt i jako artyści, była znana szerszemu gremium w Polsce i na świecie – tak o koncepcji zarządzania operą podlaską z punktu widzenia zarządu mówił podczas konferencji marszałek.

Podkreślił też, że zarząd oczekuje od nowej dyrektor nakreślenie kierunków rozwoju OiFP, tak, by „miała ona miejsce na mapie kulturalnej Polski i Europy”. Dodał, że ma nadzieję, iż sytuacja w operze ustabilizuje się, a instytucja bez przeszkód będzie prezentować swój artystyczny potencjał.

Prof. Violetta Bielecka, choć nowa na stanowisku dyrektora, jak podkreślił Artur Kosicki, instytucję zna od podstaw. Od 15 lat prowadzi bowiem Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej.

- Na razie nie mogę zbyt wiele powiedzieć o planach, bo dopiero się przyglądam pozostawionej schedzie i dokonuję analizy, inwentaryzacji wszystkiego, co zastałam po poprzedniej dyrekcji – powiedziała prof. Bielecka.

Zaznaczyła jednak, że planuje przygotowanie własnej koncepcji programowej oraz, że niezbędna jest zmiana struktury instytucji. Dodała też, że nadal będzie kierować chórem opery.

Osobą, która prof. Bieleckiej będzie służyć pomocą w zarządzaniu operą, jest jej nowo powołany zastępca Wojciech Tołkin-Żmijewski.

- Pozwoliłam sobie wystąpić do pana marszałka i powołać zastępcę do spraw administracyjno-finansowych – wyjaśniała prof. Bielecka. – Jestem z tego bardzo zadowolona, bo już na przestrzeni tych kilku dni dał się poznać z wielkiego profesjonalizmu, szacunku do drugiego człowieka, życzliwości i wielu pomysłów.

Marszałek wyjaśnił, że kwestia kondycji finansowej OiFP jest istotna dla zarządu.

- Pewne przedsięwzięcia przynoszą zyski, inne są deficytowe, ale niezbędne z puntu widzenia kultury. OiFP nie jest zyskownym przedsiębiorstwem, chodzi o to, żeby nie przysparzała strat – mówił marszałek odnosząc się m.in. do kilkumilionowego długu instytucji, jaki w 2019r. spłacił samorząd województwa.

Prof. Bielecka będzie pełniła obowiązki dyrektor do czasu konkursu na to stanowisko. Marszałek prognozował, że będzie on przeprowadzony w połowie przyszłego roku. A zatem do niej należeć będzie zakończenie bieżącego sezonu artystycznego i przygotowanie kolejnego.

Przypomnijmy, że na stanowisku dyrektora zastąpiła prof. Ewę Iżykowską-Lipińską, która z końcem listopada złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z powodów osobistych. Jeszcze w czasie jej pracy w operze, w instytucji przeprowadzony był planowany audyt. Jak wyjaśnił dziennikarzom marszałek, wciąż trwa oczekiwanie na jego wyniki.

- Audyt został rozszerzony o kwestię incydentu związanego z wypadkiem, jaki miał miejsce w OiFP, co wydłużyło przygotowanie wniosków – mówił Artur Kosicki. – Myślę, że wyniki audytu będą znane na początku stycznia przyszłego roku.

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki jest jednostką kultury podległą Samorządowi Województwa Podlaskiego.



tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Piotr Babulewicz