Koncert zespółu The Consonance Trio w OiFP

- Zapraszamy wszystkich, którzy lubią muzykę, bez względu na wiek. Chcemy zabrać Państwa w muzyczną podróż tytułowym Orient Expressem - mówił Max Fedorov, pianista The Consonance Trio. - Twórcze inspiracje znajdujemy w tym, co nas otacza. Rzeczywistość, w której żyjemy, jest naprawdę bogatym źródłem natchnień, trzeba ją tylko bacznie obserwować i nauczyć się z niej czerpać. Właśnie dlatego w naszych utworach każdy może odnaleźć cząstkę swojego własnego świata – dodał.

Zespół The Consonance Trio powstał w 2014 roku w Białymstoku. Założyli go trzej przyjaciele, zawodowi muzycy - Karol Sypytkowski (kontrabas), Wojciech Bronakowski (perkusja) i Max Fedorov (fortepian). W 2019 r., po nagłej śmierci Karola Sypytkowskiego, do zespołu dołączył Piotr Chociej. Twórczość zespołu odzwierciedla ich wspólne zainteresowania muzyczne: począwszy od klasyki, przez jazz, muzykę etniczną aż do szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej.

The Consonance Trio stworzył muzykę do filmu fabularnego Czarna Dama, którego premiera odbędzie się w 2021 roku. Orient Express to debiutancki album zespołu.

źródło i fot.: Opera i Filharmonia Podlaska

oprac.: Paulina Tołcz