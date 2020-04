„Kochanie, grają naszą piosenkę” na youtubowej scenie OiFP

W programie usłyszymy takie przeboje jak „Time of my Life” z filmu „Dirty Dancing”, „Singing in the Rain” z musicalu „Deszczowa piosenka”, „El Tango De Roxanne” z musicalu „Moulin Rouge”, „I Have Nothing” z filmu „Bodyguard”, „My Heart Will Go On” z filmu „Titanic”, a także hity polskiej piosenki filmowej, takie jak „Umówiłem się z nią na dziewiątą” czy „Sex appeal” z filmu „Piętro wyżej”.

Za stronę muzyczną widowiska odpowiada Andrzej Makal, artysta Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Big Bandu, którym kieruje zza fortepianu. Współpracuje z różnymi zespołami wokalnymi i instrumentalnymi, instrumentuje i aranżuje.

Jakub Szydłowski na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej wyreżyserował już przedstawienie muzyczne „Prosimy nie wyrywać foteli, czyli krótką historię muzyki rozrywkowej” oraz bajki muzyczne „Brzydki Kaczorek” i „Adonis ma gościa”, a także musical „Doktor Żywago”. Współpraca Makala i Szydłowskiego to gwarancja widowiska uderzającego do głowy rozrywką na najwyższym poziomie!

Wykonawcy:

Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem Andrzeja Makala

Soliści: Dorota Białkowska, Marta Wiejak, Bartłomiej Łochnicki, Jakub Szydłowski (reżyser widowiska)

Tancerze: Natalia Jóźwiak, Sebastian Piotrowicz





