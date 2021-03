Jesus Christ Superstar wraca na scenę OiFP

Znakomita, minimalistyczna, a zarazem symboliczna scenografia zaprasza do świata, w którym historia oparta na fundamentach chrześcijaństwa przeobraża się w opowieść o człowieku, jego cierpieniu, zdradzie, zaufaniu, wierze. W tę symboliczną przestrzeń współautor białostockiej inscenizacji musicalu "Jesus Christ Superstar", Santiago Bello, tchnął niezwykłego ducha w postaci ruchu. Ruch to ciało, ciało to człowieczeństwo, reszta to przestrzeń dla widza, który obrazy ze sceny odnajdzie w swoich emocjach i przeżyciach. Na tę opowieść nie ma lepszego czasu niż wielkopostny okres wyciszenia i refleksji.

Na niezwykłe, poruszające spotkanie ze sztuką OiFP zaprasza w dwa kolejne weekendy. Musical "Jesus Christ Superstar" A. L. Webbera w reżyserii i inscenizacji duetu Jakub Wocial/Santiago Bello zobaczymy 19 i 20 marca (piątek, sobota) o 19:00 oraz 27 marca (sobota) o godzinie 15:00 i 19:00.



W rolach głównych: Jezus - Jakub Wocial/Michał Grobelny, Judasz - Łukasz Zagrobelny/ Łukasz Mazurek, Maria Magdalena - Dorota Białkowska/Monika Ziółkowska.

Informacje o spektaklu, a także o biletach znajdują się tutaj.

Bilety można także zakupić na stronie bilety24.pl.

W związku z sytuacją epidemiczną spektakle grane są z 50% obłożeniem sali. Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa: maseczka, dezynfekcja, dystans.

źródło: OiFP

oprac.: Aneta Kursa