Koncert symfoniczny „Mistrz Smyczka” - (piątek, 20.11) godz. 19:00

Kanał OiFP na YouTube

Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej

Rafał Janiak – dyrygent

Krzysztof Jakowicz – skrzypce



Program:

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Koncert skrzypcowy D-dur op. 61

Allegro ma non troppo

Larghetto

Allegro



FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

IV Symfonia c-moll „Tragiczna” D. 417

Adagio molto – Allegro vivace

Andante

Allegretto vivace

Allegro



Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 L. van Beethovena to jego jedyny zachowany koncert skrzypcowy. Kompozytor pisał go i poprawiał niemal do ostatniej chwili, i być może z tego powodu wykonanie go a vista przez Franza Clementa w grudniu 1806 roku nie wzbudziło w Wiedniu entuzjazmu. Później zarówno pierwotna wersja, jak i jej transkrypcja na skrzypce i fortepian, znalazły się wśród najczęściej wykonywanych koncertów skrzypcowych.

IV Symfonia c-moll „Tragiczna” D. 417 skomponowana została przez Schuberta w wieku 19 lat. Molowa tonacja i przepełniony patosem nastrój pierwszej części skłonił kompozytora do określenia ją przydomkiem „Tragicznej”, dominuje ją jednak młodzieńcza pasja Schuberta wyrażona w ekspresyjnym, pełnym dramatycznych zwrotów wyrazie.



„Jesień z Chopinem” – recital Jana Wachowskiego - niedziela (22.11), godz. 15.00

JAN WACHOWSKI – fortepian

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)

Mazurek H-dur op. 56 nr 1

Mazurek C-dur op. 56 nr 2

Mazurek c-moll op. 56 nr 3

Walc F-dur op. 34 nr 3

Nokturn c-moll op. 48 nr 1

Ballada f-moll op. 52



CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) – Ballada F-dur L. 70

SERGIUSZ PROKOFIEW (1891-1953) – Sonata a-moll op. 28 nr 3



Jan Wachowski: Urodził się 23 grudnia 1998 r. W 2017 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. J. Elsnera w Warszawie w klasie fortepianu Marii Palmowskiej-Guz. Obecnie jest studentem III roku na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Karaś-Krasztel oraz równolegle w klasie kompozycji prof. Pawła Łukaszewskiego.

Jest m. in. laureatem: I nagrody w kategorii Pianistic Performance – wykonawców w wieku do 37 lat na XXI Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Pietro Argento w Barii we Włoszech w 2018 r., przyznanej przez jury po raz pierwszy tak młodemu pianiście w tej kategorii; V nagrody 49 Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 2018 r.; I nagrody, Grand Prix oraz nagrody specjalnej Filharmonii Szczecińskiej na V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie w 2017 r.; II nagrody na IV Międzynarodowym Podkarpackim Konkursie Chopinowskim w Rzeszowie w 2017 r.; I nagrody oraz nagrody specjalnej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia na III Warszawskim Forum Muzyki Kameralnej o zasięgu ogólnopolskim w 2016 r.

Na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Cum Laude Music Awards w Madrycie w 2017 r. Jan Wachowski za swój Kwintet Fortepianowy otrzymał I nagrodę oraz tytuł Best Classical Contemporary Work for Piano Quintet. Utwór ten ukazał się na płycie "In Crescendo", był wielokrotnie wykonywany w sezonie muzycznym 2018/19 w salach koncertowych Europy m.in. w Filharmonii Madryckiej.



źródło: OiFP

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Małgorzata Sawicka