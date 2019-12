Gala operowa i jubileusz 65-lecia OiFP

Koncert „Arie i duety z oper Moniuszki” odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w sali koncertowej przy ulicy Podleśnej 2. Usłyszymy znakomitych solistów: Małgorzatę Trojanowską – sopran, Annę Wolfinger – sopran, Joannę Motulewicz – mezzosopran, Jacka Szponarskiego – tenora oraz Macieja Nerkowskiego – barytona.

Orkiestra OiFP oraz Chór przygotowany przez Violettę Bielecką wystąpią pod batutą Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. Wykonane zostaną najpiękniejsze arie i duety z dzieł Moniuszki: „Halki”, „Rokiczany”, „Hrabiny”, „Flisa”, „Strasznego dworu” oraz „Mildy”.

Moniuszko to najwybitniejsza obok Chopina postać muzyki polskiej XIX wieku. Jego dzieła, proste, bezpośrednie, pisane z myślą o potrzebach ówczesnych słuchaczy, docierały do wszystkich warstw społeczeństwa. Do historii przeszedł jako twórca opery narodowej, pierwszy, którego dzieła wytrzymały próbę czasu, a także polskiej pieśni artystycznej (dzięki „Śpiewnikom domowym”). Ojcem polskiej opery narodowej po raz pierwszy nazwał go publicysta muzyczny Józef Sikorski po warszawskiej premierze „Halki”.

– Miał rację Sikorski: dopiero Moniuszkowska „Halka” z polonezami zaręczynowym i nieszpornym, ze szlacheckim mazurem i kujawiakową „Arią Jontka”, rezonowała uczucia rodaków, emocje, których struny wcześniej wzbudził Chopin mazurkami i polonezami, a Mickiewicz „Panem Tadeuszem” – pisze Magdalena Gajl w programie koncertu. – „Strasznym dworem” Moniuszko, wraz z librecistą Chęcińskim, wyręczyli Henryka Sienkiewicza: pisząc „Krzyżaków” nie musiał namyślać się nad imionami dla swoich bohaterów.

Podczas gali operowej wręczone zostaną odznaczenia zasłużonym pracownikom OiFP.

Artyści:

ORKIESTRA I CHÓR

Opery i Filharmonii Podlaskiej

MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK dyrygent

MAŁGORZATA TROJANOWSKA sopran

ANNA WOLFINGER sopran

JOANNA MOTULEWICZ mezzosopran

JACEK SZPONARSKI tenor

MACIEJ NERKOWSKI baryton

VIOLETTA BIELECKA przygotowanie chóru

Program:

STANISŁAW MONIUSZKO(1819–1872)

Uwertura do opery „Halka”

„Szumią jodły” – aria Jontka z IV aktu opery „Halka”

„Gdyby rannym słonkiem” – aria Halki z II aktu opery „Halka”

Tańce góralskie z III aktu opery „Halka”

„I skądże ty tak wodzić śmiesz” – duet Jontka i Janusza z II aktu opery „Halka”

„Gdy będę królową” – aria Rokiczany z opery „Rokiczana”

Uwertura „Bajka”

„Milda” – kantata mitologiczna na głosy solowe, chór i orkiestrę, cz. III nr 13 „Epilog”

„O mój dziaduniu” – arietta Broni z I aktu opery „Hrabina”

Chór flisaków z opery „Flis”

„Okropny ten poranek” – aria Zosi z opery „Flis”

„Kto z mych dziewek serce której” – aria Miecznika z II aktu opery „Straszny dwór”

Chór dziewcząt „Spod igiełek kwiatki rosną” z II aktu opery „Straszny dwór”

„Do grobu trwać; Któraż to, która tej ziemi córa” – aria Hanny z IV aktu opery „Straszny dwór”

„Cisza dookoła” – aria Stefana z III aktu opery „Straszny dwór”

Mazur z IV aktu opery „Straszny dwór”