„Dziadek do orzechów” w OiFP

W wieczór wigilijny w małym niemieckim miasteczku w połowie XIX w. trwają przygotowania do bożonarodzeniowego przyjęcia. W salonie znajduje się pięknie ubrana choinka, a pod nią prezenty. Wśród nich Dziadek do Orzechów, który nie budzi zachwytu wśród dzieci i dorosłych, tylko mała Masza jest nim zauroczona. Przytulając Dziadka do Orzechów zasypia w fotelu. We śnie widzi pokojówki, matkę, babcię i dziadka w dziwnych przebraniach. Zza choinki wychodzą myszy, Masza dorośleje a zabawka ożywa. Dziadek do Orzechów dowodzi zabawkowymi żołnierzami, walcząc z myszami. Wojsko używa armaty i z pomocą Maszy, zwyciężają myszy. Dziadek do Orzechów zamienia się w Księcia, a Masza w Księżniczkę. Razem podążają do Krainy Słodyczy. W cukierkowym świecie wszystko cudownie i słodko pachnie, wszyscy są weseli. W poszczególnych scenach balet wykonuje tańce charakterystyczne: Taniec wieszczki cukrowej, Taniec hiszpański, Taniec arabski, Taniec chiński, Trepak (Taniec rosyjski), Taniec pasterski. Suitę zamyka Walc kwiatów. Zachwycona Masza w końcu jednak budzi się w fotelu z zabawką w ramionach.

Balet „DZIADEK DO ORZECHÓW”

Duża scena OiFP | ul. Odeska 1

5 grudnia godz.11.00

6 grudnia godz.11.00, godz.19.00

7 grudnia godz.14.00, godz.19.00

8 grudnia godz.14.00, godz.18.00

Muzyka: Piotr Czajkowski

Libretto: Marius Petipa i Iwan Wsiewołożski (wg wersji A. Dumasa baśni „Dziadek do orzechów i Król Myszy” E.T.A. Hoffmanna)

Oryginalna choreografia: Marius Petipa i Lew Iwanow

Twórcy:

Dyrektor Baletu Opery Kijowskiej: Alexandr Stoyanov

Artyści:

Balet Opery Kijowskiej

źródło: rzecznik OiFP