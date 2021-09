Dodatkowe bilety na premierę operetki „Wesoła wdówka”

Operetka Franza Lehára opowiada o perypetiach tytułowej wdówki – Hanny, obywatelki wymyślonego Księstwa Pontevedry, bajecznie bogatej, dzięki spadkowi po mężu – bankierze.

Co może zrobić kobieta w takiej sytuacji? Wyjechać na przykład do… Paryża, szaleć i zakochać się! A jeśli miłość doprowadzi do małżeństwa z cudzoziemcem? Wtedy z kraju wyjadą również pieniądze, co przyprawia o kołatanie serca ministra skarbu Pontevedry. Intrygi i sekrety – to wszystko, by podstępnie odwieść Hannę od potencjalnego zamążpójścia.

Nad realizacją spektaklu czuwają: kierownik muzyczny – Maestro Andrzej Knap oraz jeden z najbardziej cenionych reżyserów – Michał Znaniecki, który z Operą i Filharmonią Podlaską współpracuje po raz pierwszy. W tytułowej roli będzie można zobaczyć Grażynę Brodzińską i Dorotę Wójcik.

„Wesołą wdówkę” będzie można zobaczyć na dużej scenie OiFP we wrześniu i październiku.

Terminy spektakli:

25.09.2021 g. 19.00 – premiera - bilety na stronie internetowej opery

26.09.2021 g. 18.00

2.10.2021 g. 19.00

3.10.2021 g. 18.00

9.10.2021 g. 19.00

10.10.2021 g. 18.00

16.10.2021 g. 19.00

17.10.2021 g. 18.00

23.10.2021 g. 19.00

24.10.2021 g. 18.00

źródło i fot.: OiFP

oprac.: Paulina Tołcz