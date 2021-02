„Brzydki Kaczorek” na wirtualnej scenie OiFP

Historia brzydkiego kaczątka jest nam dobrze znana. Z wysiedzianych przez kaczkę jaj wykluwa się kilka puszystych kuleczek i jedno szare, brzydkie szkaradziątko, całkiem inne od pozostałych. Odrzucony przez inne ptaki maluch zmaga się z samotnością i szuka swojego miejsca i przyjaźni.

Prawda o jego inności wychodzi na jaw dopiero, kiedy z popielatego pisklaka wyrasta piękny śnieżnobiały łabędź. „Brzydki Kaczorek” jest uwspółcześnioną opowieścią o normach rządzących życiem społecznym – tak najmłodszych, jak i dorosłych.



Spektakl dotyka problemu odmienności i związanej z nią samotności, ukazuje brak tolerancji zakorzeniony zarówno w języku, jak i w sposobie myślenia, ucząc, że „inny” nie znaczy gorszy.

To także interaktywne widowisko uczące śpiewać, słuchać muzyki i dobrze się bawić. I choć rzecz dzieje się na Podlasiu – z powodzeniem może rozgrywać się w jakimkolwiek zakątku świata… bo skądkolwiek pochodzimy, jakimkolwiek językiem mówimy, zawsze okaże się, że są w nim słowa oznaczające: tolerancję, akceptację, szacunek dla inności, przyjaźń i miłość.



Znaczenie tych słów pięknie wybrzmią w historii „Brzydkiego Kaczorka”: nieważne jest to jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy, ale to, co każdy z nas ma w sercu.

BAJKA MUZYCZNA „BRZYDKI KACZOREK” REŻ. JAKUB SZYDŁOWSKI

Niedziela, 31 stycznia godz.10.00

Online na kanale YouTube OiFP

Autorzy:

Libretto: Mariusz Urbanek

Muzyka: Jakub Lubowicz

Realizatorzy:

Reżyseria: Jakub Szydłowski

Inscenizacja: Roberto Skolmowski

Kierownictwo muzyczne: Jakub Lubowicz

Inspicjenci: Maria Mitrosz, Radosław Zabłocki

Obsada:

Kaczorek

Rafał Supiński / Kamil Wróblewski

Ropucha / Gęś

Karolina Kuklińska

Wrona / Indyk

Maciej Nerkowski

Prosię / Kogut / Gąsior

Bartłomiej Łochnicki

Złota Rybka / Łabędź

Monika Ziółkowska

Lis / Pies

Jakub Szydłowski / Andrzej Danieluk

Zespół

Fortepian

Karina Komendera / Andrzej Makal

Gitara

Amadeusz Buczyński / Andrzej Jabłoński / Maciej Skwierczyński

Gitara basowa

Cezary Just / Rafał Makarski

Perkusja

Adam Krzyczkowski / Łukasz Zamaryka / Marcin Jadczak

źródło: OiFP

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Anna Augustynowicz