Bizet, Czajkowski, Borodin. Początek roku z Orkiestrą i Chórem OiFP - 22.01

Popularność „Arlezjanka” zawdzięcza efektownej instrumentacji, pogodnemu nastrojowi południa, klimatowi Prowansji, z której to tematy starych piosenek Bizet przetworzył na pełne wdzięku, a zarazem temperamentu wariacje.



„Dziadek do orzechów” to jedno z najpiękniejszych i najczęściej wystawianych przedstawień baletowych na świecie. Wszyscy znamy historię Dziadka do Orzechów, niechcianego prezentu, którym interesuje się tylko mała Klara, a który w wigilijną noc stacza bohaterską bitwę z myszami, następnie zmienia się w pięknego Księcia, Klara staje się Księżniczką i obydwoje wyruszają do Krainy Słodyczy. Otwierającą balet Suitę rozpoczyna Uwertura, po której następuje sześć Tańców charakterystycznych: Marsz, Taniec Cukrowej Wróżki, Trepak, Taniec arabski, Taniec chiński i Taniec pastuszków. Finałowy, rozkołysany Walc kwiatów, to jeden z najbardziej urokliwych walców w dziejach muzyki.



Z opery „Kniaź” Igor Borodina pochodzą Tańce połowieckie, które często traktowane są jako samodzielny utwór symfoniczny. Borodin, jeden z członków Potężnej Gromadki, grupy skupiającej dziewiętnastowiecznych kompozytorów rosyjskich, przez całe życie łączył zawód chemika z zamiłowaniem do muzyki, cierpiał więc na notoryczny brak czasu. Pracę nad jedyną skomponowaną przez siebie operą Kniaź Igor, opartą na „Słowie o wyprawie Igora”, przerwała mu śmierć i dzieło dokończyli N. Rimski-Korsakow i A. Głazunow. Natomiast Tańce połowieckie zostały napisane całkowicie przez Borodina, pełne są kolorytu bogatego folkloru rosyjskiego, a bogata orkiestracja podkreśla przepych muzyczny orientalnego Wschodu.



Koncert symfoniczny - piątek (22.01) o godz.19.00, YouTube OiFP



Artyści: Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej; Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent; Violetta Bielecka – przygotowanie chóru.



Georges Bizet (1838-1875) – Suita nr 2 z Arlezjanki:

I. Pastorale;

II. Intermezzo;

III. Menuet;

IV. Farandole.



Piotr Czajkowski (1840-1893) – Suita z baletu Dziadek do orzechów op. 71 a:

I. Uwertura;

II. Marsz;

III. Taniec wieszczki cukrowej;

IV. Trepak (Taniec rosyjski);

V. Taniec arabski;

VI. Taniec chiński;

VII. Taniec pasterski;

VIII. Walc kwiatów.



Aleksandr Borodin (1833-1887) – Tańce połowieckie z opery Kniaź Igor.





źródło: OiFP

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Michał Heller/OiFP