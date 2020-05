Big Band OiFP "Od Franka Sinatry do Michaela Bublé"

Artyści wystąpili z kultowym programem "OD FRANKA SINATRY DO MICHAELA BUBLÉ". W repertuarze koncertu znajdują się swingowe hity niekwestionowanego lidera bigbandowego formatu – Orkiestry Glenna Millera m.in. Chatanooga Choo Choo, Little Brown Jug, Strings Of Pearls, Pensylvannia 6500, In The Mood. Zabrzmią także znane i lubiane standardy Franka Sinatry m.in. Strangers in The Night, You Are the Sunshine of My Life. Dodatkowo program dopełnią utwory Michaela Bublé – najbardziej rozpoznawalnego z piosenkarzy ostatniej dekady, przez wielu określanego mianem „nowego Franka Sinatry”, m.in. Home, Come Fly with Me, Save The Last Dance for Me. Usłyszymy również niezapomniane piosenki z repertuaru Elli Fitzgerald, jednej z najważniejszych wokalistek jazzowych XX wieku m.in. Mack the Knife, It's Only A Paper Moon, a także inne światowe przeboje.

Koncerty Big Bandu Opery i Filharmonii Podlaskiej przywołują muzyczne czasy dawnych big bandów, które elektryzowały publiczność, a są przede wszystkim wspaniałym muzycznym widowiskiem! Przeżyjmy jeszcze raz te niezapomniane emocje słuchając kultowych hitów sobotniego wieczoru.

Artyści:

Marta Wiejak

Karol Drzewoszewski

Bartłomiej Łochnicki

Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej

Andrzej Makal – kierownictwo muzyczne, opracowanie muzyczne

Dorota Sawicka – prowadzenie

Zapraszamy na kanał OiFP: YouTube OiFP

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Big Bandu OiFP, polecamy: Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej

Źródło/fot.: OiFP

oprac. Cezary Rutkowski