Znachorstwo i medycyna na wystawie w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Tytuł najnowszej ekspozycji w bielskim muzeum brzmi „Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”. Wystawa łączy ze sobą dwie różne rzeczywistości, które tylko pozornie są sprzeczne - to znachorstwo i medycyna, w tym aptekarstwo. Muzeum Obojga Narodów zaprasza na wernisaż 23 czerwca o godz. 17.00 do bielskiego Ratusza.