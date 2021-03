Wicepremier prof. Piotr Gliński odwiedził Supraśl

Muzeum Ikon oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest instytucją kultury współprowadzoną przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podlaskie instytucje kultury z ministerialnym wsparciem

- To jest honor dla ministra kultury, że od ponad roku jest współprowadzącym i wspierającym tego typu instytucję – mówił dziennikarzom minister kultury po wizycie w salach wystawowych Muzeum Ikon – Dziękuję za zaproszenie i możliwość zwiedzenia tego oddziału Muzeum Podlaskiego, które jest poświęcone sztuce prawosławnej, ikonom, freskom, kulturze wschodu. Widoczna jest tu wspaniała różnorodność w podejściu do tematów ewangelicznych.

Piotr Gliński nie krył też wrażenia, jakie wywarł na nim supraski klasztor męski.

- To miejsce pokazuje wielki dorobek kultury i dziedzictwa tego regionu - podkreślał.

Przypomniał, że resort kultury cały czas wspiera prace przy odbudowie monasteru.

- Prace nad odbudową klasztoru, prace nad freskami niedługo się zakończą. To też efekt zapewnionego wsparcia – dodał.

Warto przypomnieć, że w tylko w tym roku z ministerialnej puli na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego klasztor otrzymał 130 tys. złotych.

Podczas konferencji prasowej, która była też podsumowaniem wizyty w Podlaskiem, prof. Gliński poinformował, że w ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki zaangażowaniu ministerstwa zrealizowano 600 projektów kulturalnych na łączną kwotę 136 mln zł.







Większe budżety instytucji kultury w dobie pandemii

Za wsparcie okazane podlaskim instytucjom kultury ministrowi Glińskiemu dziękował marszałek Artur Kosicki.

- Współpraca pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu układa się bardzo dobrze, a efektem jest to, że możemy podnosić budżety naszych instytucji – mówił marszałek.

Dodał, że pomimo pandemii wsparcie finansowe jest coraz wyższe.

- To właśnie dzięki temu mogą być realizowane interesujące projekty także w wersji online.

Artur Kosicki przypomniał, że trwają prace nad Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach k.Suchowoli, w miejscowości, gdzie urodził się błogosławiony. Placówka także wejdzie w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i powstaje dzięki wsparciu ministerstwa kultury.

Zabytki pod ochroną

Marszałek podziękował też, za ministerialne dotacje na ochronę podlaskich zabytków.

- Funduszy na ten cel jest coraz więcej. One są wizytówkami naszego województwa, znanymi nie tylko w Polsce, ale i na świecie – mówił.

Dodał, że ochrona dziedzictwa kulturowego jest również jednym z priorytetów obecnego zarządu województwa.

- Już w pierwszym roku naszej działalności na zabytki przeznaczyliśmy 1 mln złotych. W roku 2020 były to już 2,4 mln zł. W tym roku również mamy wsparcie na podobnym poziomie – informował Artur Kosicki.

Wsparcie dla jednostek kultury podległych samorządowi województwa podlaskiego

W latach 2019-2020 Zarząd Województwa Podlaskiego przekazał i pozyskał dla podlaskich instytucji kultury łącznie ponad 189 mln złotych. To środki z budżetu województwa, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze źródeł zewnętrznych.

W spotkaniu w Muzeum Ikon uczestniczyli m.in. biskup supraski Andrzej, Waldemar Wilczewski - dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku; Małgorzata Dajnowicz - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Agata Puchalska - dyrektor Biura Kultury w urzędzie marszałkowskim, Ewa Zalewska - kierownik Muzeum Ikon i Leon Tarasewicz, znakomity artysta pochodzący i mieszkający w Podlaskiem.



Szef resortu kultury przebywał w regionie w czwartek (11.03). Wcześniej m.in. odwiedził Operę i Filharmonię Podlaską, gdzie podpisał aneks zwiększający dotację stałą Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla tej instytucji.



***

Muzeum Ikon w Supraślu mieści się w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów na terenie Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Zostało powołane w 2006 roku. Zbiory liczą ok. 1200 XVIII i XIX – wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków zachowanych z ruin cerkwi p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu. Obok ikon zabytkowych są też współczesne. Obecnie można oglądać tam m.in. prace Jerzego Nowosielskiego, artysty uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon.

Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa, Ławra Supraska to jeden z pięciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Podlega diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zespół klasztorny mieści się przy ulicy Klasztornej 1 w Supraślu. Jest to również siedziba Akademii Supraskiej oraz miejscowej parafii prawosławnej. Na terenie monasteru znajduje się też Muzeum Ikon. Początki monasteru supraskiego sięgają XV w.

Prof. Gliński odwiedził podczas wizyty w Supraślu odwiedził też wyremontowany ze środków ministra kultury, dom staromiejski znany jako Stara Plebania, znajdujący się u zbiegu ulic J. Piłsudskiego oraz 3-go Maja.

tekst: Aneta Kursa, Paulina Dulewicz

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Piotr Babulewicz